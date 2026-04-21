Збій у Київстар 21 квітня: що відомо та на які проблеми скаржаться користувачі
У вівторок, 21 квітня, користувачі повідомляють про масштабний збій в роботі мобільного оператора Київстар.
Про це свідчить інформація, опублікована на сайті Downdetector.
Що відомо про збій в роботі Київстар
Зазначається, що збій в Київстар – найбільшому операторі мобільного зв’язку та одному з найбільших провайдерів широкосмугового інтернету в Україні, – почали фіксувати близько 20 години вечора.
Найпоширеніші проблеми через збій в роботі Київстар 21 квітня:
- не працюють голосові виклики;
- відсутній мобільний сигнал;
- не ловить широкосмуговий інтернет.
У журналістів Фактів ICTV, які перевірили цю інформацію, дзвінки через Київстар також не спрацювали.
Про збій у Київстар також пишуть користувачі у коментарях на Facebook-сторінці компанії. У пресслужбі Київстар підтвердили виникнення труднощів зі здійсненням дзвінків та запевнили, що “технічний відділ вже займається вирішенням проблеми”.
Нагадаємо, у 2023 році 12 грудня на мережу мобільного оператора Київстар було здійснено потужну хакерську атаку. Довгий час залишалися недоступними послуги мобільного зв’язку та інтернету.
Пізніше в СБУ ідентифікувала хакерів російського ГРУ (Головне управління Генерального штабу ЗС РФ), які атакували національного оператора Київстар 12 грудня 2023 року.