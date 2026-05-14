Картку платника податків тепер можна оформити в Дії: покрокова інструкція
Відтепер е-Картку платника податків (РНОКПП) можна оформити у застосунку Дія за кілька кліків. Фізичний паперовий документ (ІПН) більше не є обов’язковим.
Електронна картка матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий документ, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
е-Картку платника податків можна оформити в Дії
– Електронну Картку платника податків із QR-кодом може замовити будь-який українець від 14 років – самостійно, без візиту до податкової, – зазначила глава уряду.
Батьки можуть замовити е-Картку для себе, а також оформити РНОКПП та е-картку для дитини до 17 років – одразу в цифровому форматі.
Готовий документ автоматично з’явиться у застосунку батьків.
Ця зміна працює в тому числі і для дітей, які через війну опинилися за кордоном, через систему е-Консул.
Як отримати РНОКПП дитині у Дії:
- відкрийте застосунок Дія;
- перейдіть у розділ Податкові послуги;
- оберіть Податковий номер дитині;
- введіть або підтвердіть контактні дані;
- перевірте заяву та підпишіть Дія.Підписом.
Як отримати е-Картку платника податків у Дії:
- відкрийте застосунок Дія;
- перейдіть у розділ Податкові послуги;
- оберіть Е-картка платника податків для себе чи дитини;
- введіть або підтвердіть контактні дані;
- перевірте заяву та підпишіть Дія.Підписом.
– Сьогодні понад 24 мільйони українців користуються Дією. І наше завдання — щоб таких простих і зрозумілих цифрових сервісів ставало ще більше, – зазначила Свириденко.