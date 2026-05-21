Служба безпеки України разом із підрозділами Сил оборони розпочала комплекс посилених безпекових заходів у північних регіонах країни.

На Півночі України СБУ та Сили оборони проводять заходи з посилення безпеки

Як повідомляє СБУ, такі дії проводяться на виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача та спрямовані на посилення захисту територій, що межують із Росією та Білоруссю.

Заходи охоплюють Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. Їх координує Антитерористичний центр при СБУ, а до роботи залучені Національна поліція, Збройні Сили України, Національна гвардія та Державна прикордонна служба.

Як зазначає СБУ, їх основною метою є недопущення проникнення ворожих груп у прикордонні райони, запобігання диверсіям, терористичним проявам, розвідувальній та підривній діяльності.

У межах заходів силовики проводитимуть посилені перевірки громадян, огляди автомобілів, територій та окремих приміщень для виявлення заборонених предметів.

Під час її проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. Громадян просять із розумінням поставитися до можливих незручностей, мати при собі документи, виконувати законні вимоги правоохоронців і дотримуватися режиму комендантської години.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна нарощує сили на Чернігівсько-Київському напрямку на тлі даних розвідок про російське планування наступу з боку Білорусі.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що загроза від Росії з боку Білорусі зберігається, ворог прагне розширити фронт завдяки операціям на Півночі.

