Режисер з України розірвав контракт з оперою в Ізраїлі: до чого тут росіяни

Український режисер Євген Лавренчук відмовився працювати над постановкою опери Рінальдо Георга Фрідріха Генделя в Ізраїлі після того, як організатори проєкту наполягли на участі виконавців, пов’язаних із Росією.

Євген Лавренчук про розрив контракту

За його словами, контракт із мистецькою організацією Jerusalem Lyric Opera & Festival був підписаний заздалегідь, а прем’єри опери планувалися на липень у Єрусалимі та Тель-Авіві. Однією з головних умов співпраці для Лавренчука була повна відсутність представників РФ серед учасників. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

До постановки режисер залучив українського контратенора Владислава Шкарупіла, який нині працює у Штутгарті. Лавренчук розповів, що разом із диригентом ретельно відбирав виконавців із різних країн, докладаючи до підготовки максимум зусиль.

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Проте згодом організатори запропонували залучити двох співаків, у чиїх профілях у соцмережах зазначено московську реєстрацію. На зауваження щодо порушення домовленостей організатори відповіли, що ці артисти мають ізраїльські паспорти, а відомості в Facebook не мають юридичної сили.

– Моя позиція була така: може в них і ізраїльські паспорти, але публічно вони ідентифікують себе власне як представники країни-агресора. Я не знайшов для себе можливості продовжити співпрацю та ініціював розірвання контракту, – заявив Євген Лавренчук.

Водночас проєкт залишив і Владислав Шкарупіло. Згодом Лавренчук дізнався, що до роботи над постановкою запросили російського режисера Данііла Дмитрієва.

Хто такий Євген Лавренчук

Євген Лавренчук – український театральний режисер і педагог, заслужений артист України. Був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету та ректором Першої української школи театру і кіно.

Лавренчук поставив понад 30 вистав, є лауреатом міжнародних конкурсів і фестивалів у Європі. Викладає в Україні та за кордоном, нині працює старшим викладачем у Харківському національному університеті мистецтв імені Івана Котляревського.

Раніше стало відомо, про повернення до Лондонської Королівської опери росіянки Анна Нетребко, що фінансувала так звану ДНР. Вона не виступала там шість років.

Фото: Євген Лавренчук

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