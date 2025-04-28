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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Сербію на Євробаченні 2025 представить чемпіон з карате: що відомо про Princ

Princ - Сербія на Євробаченні 2025
Фото: Eurovision

Сербію на пісенному шоу Євробачення 2025 представить співак Princ з композицією Mila. Він виступить у другому півфіналі під 15-м номером.

Більше про виконавця, який пройшов шлях від карате до великої сцени, і його конкурсну пісню – читайте у матеріалі.

Хто такий Princ: біографія

Справжнє ім’я артиста – Стефан Здравкович. Він народився 29 вересня 1993 року у місті Вранє. З 2002 року живе в Белграді. Ще в дитинстві займався спортом і ставав чемпіоном Сербії з карате.

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У 15 років заснував свій перший гурт Sesta Zica, згодом став фронтменом рок-гурту Sisyphus. Він володіє грою на гітарі й ударних, а також має акторський досвід – грав головну роль у сербській постановці мюзиклу Ісус Христос – суперзірка.

Princ здобув популярність завдяки участі у шоу The Voice of Bulgaria, де увійшов до 12 найкращих учасників серед 4 тис. Співак брав участь у міжнародних фестивалях у Білорусі, Мальті, Казахстані, Литві, Італії та Іспанії, а також перемагав на конкурсах у Болгарії та Мальті.

На національному відборі Pesma za Evroviziju 2023 року Princ посів друге місце з піснею Cvet Sa Istoka, здобувши перемогу у телеголосуванні. У 2025 році він повернувся на відбір із піснею Mila, виграв конкурс і здобув право представляти Сербію на Євробаченні в Базелі.

Про що пісня Princ – Mila

Пісня Mila – це романтична баладна історія про кохання, розлуку та силу почуттів. Princ зазначає, що це найскладніша композиція в його кар’єрі за динамікою та вокальними переходами.

Основний сенс пісні полягає в тому, що любов іноді вимагає відпустити того, кого любиш, навіть якщо серце прагне тримати цю людину поруч.

Переклад пісні Princ – Mila

Кохана

Нехай це буде моєю останньою вечерею,
Нехай око Цербера відведе мене в ніч.
Нехай тебе розбудить запах спогадів
І моя музика твого імені.

Кохана
Ти заплатила ціну за моє кохання.
Кохана, ти повернула життя з краю.
Є багато причин кохати іншого,
Але я так хочу, щоб ти залишилася зі мною.

Дозволь поцілувати тебе тому,
Хто бреше краще.
Але нехай тебе отримає той,
Хто ризикує всім.

Кохана
Ти заплатила за моє кохання.
Кохана, ти повернула життя з краю.
Є багато причин кохати іншого,
Але я так сильно хочу тебе втримати.

Princ – Mila на Євробаченні 2025: відео виступу

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