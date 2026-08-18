Українські удари по російських центрах космічного зв’язку влітку могли ускладнити Росії отримання розвідувальної інформації. Це могло стати однією з причин посилення ракетного терору із застосуванням Цирконів.

Про це заявив військовий 413 полку Рейд, експерт Defense Express Іван Киричевський.

Чому Росія збільшила атаки Цирконами цього літа

За його словами, удари України по об’єктах космічного зв’язку в Росії могли створити для російських військових проблеми з отриманням точної розвідувальної інформації про цілі, які їх цікавили.

Зараз дивляться

– Припускаю, що це могла бути одна з причин, з якої росіяни могли перейти до такого от площадного терору, коли почали Цирконами лупити по житлових будинках, – зазначив експерт.

Киричевський пояснив, що для наведення ракет російській стороні необхідні супутникові дані.

Циркон (3М22) – російська протикорабельна гіперзвукова ракета, яка здатна уражати також наземні цілі.

Росія заявляє, що ракета може розвивати швидкість до дев’яти Махів та долати до 1 тис. км. Однак її фактичні характеристики у відкритих джерелах залишаються предметом дискусій.

Раніше заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські атаки по Україні найближчим часом навряд чи зменшаться.

Він зазначив, що подальша інтенсивність російських ударів залежатиме від здатності промисловості РФ зберігати нинішні темпи виробництва.

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