Неприємна для мене історія: Вадим Лисиця зраджував дружині з Оленою Тополею

Музичний продюсер Вадим Лисиця розповів, як зраджував дружині зі співачкою Оленою Тополею, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha.

Вадим Лисиця пригадав стосунки із Alyosha

Вадим познайомився з Оленою в Запоріжжі, коли йому було 26 років, а співачці – 15. Згодом в Києві Лисиця почав займатися продюсуванням виконавиці, адже вона вразила його потужним вокалом, а також між ними виник емоційний контакт.

Однак робочі стосунки між Вадимом і Оленою переросли у роман. Щоправда, на той момент Лисиця перебував у шлюбі з жінкою на ім’я Вікторія, яка разом з їхніми двома дітьми жила в Запоріжжі.

Зараз дивляться

– Коли ти з людиною перебуваєш весь час і спілкуєшся, ти в будь-якому разі дізнаєшся багато про цю людину, а вона – про тебе. Звичайно, з’являється симпатія між чоловіком і жінкою. Так сталося, що ці відчуття з’явилися і в неї, і в мене. Ця історія тривала досить довго. З дружиною почалися розмови: або їдь до мене терміново, або давай закінчувати, – розповів продюсер.

Перші три роки стосунків з Оленою продюсер описав як “феєрверк”, закохані мотивували одне одного, будували свої кар’єри і постійно були разом.

Однак через деякий час продюсер і співачка розійшлися. За словами Лисиці, Олена хотіла розвивати кар’єру, а не будувати сім’ю, тож він вирішив поставити крапку.

– Я зрозумів, що ми не будемо разом. Я просто побачив зі сторони трішки її, як вона поводиться і що відбувається. Для мене це не було якоюсь новиною. Єдине, це дуже неприємна для мене історія, це була стресова ситуація. Тоді я зрозумів, що або кар’єра, або життя. Вона хоче кар’єру. Я зрозумів, що треба робити кар’єру, а на цій історії ставити крапку, – поділився він.

Наразі Вадим та Олена не спілкуються, однак вони зв’язувалися, коли співачка під час війни проживала в США.

– Після нашого розриву у мене не було можливості з нею нормально спілкуватися. Був контакт, коли вона була в Америці. Вона, до речі, попросила в мене вибачення, я не знаю чому. Зараз ми не спілкуємося. Як вона каже, вона спілкується зі мною тільки тоді, коли їй щось потрібно. Так воно і є, – додав Лисиця.

Джерело : Слава Дьомін

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