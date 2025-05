Напередодні Євробачення 2025: гурт Ziferblat представив англомовний альбом

Представники України на Євробаченні 2025, гурт Ziferblat, представили перший англомовний альбом Of Us.

До нього увійшло сім треків: п’ять нових і дві пісні, вже знайомі слухачам – Bird of Pray та Place I Call Home, з якими колектив виступав на Нацвідборах.

Гурт Zifertblat випустив англомовний альбом

Учасники Ziferblat почали створювати альбом Of Us одразу після перемоги у Нацвідборі на Євробачення 2025. Артисти працювали у надшвидкому темпі, тому впоралися менше ніж за місяць.

За словами музикантів, концептуально альбом вийшов простим і навіть дещо наївним – без зайвих ускладнень і підтекстів. До платівки увійшли танцювальний трек City і експериментальний Good Boy, який став титульною піснею та втіленням справжньої творчої свободи.

Окремо вирізняються сингли Victoria та Of Us – останній, до слова, теж претендував на участь у Євробаченні 2025. Остаточний вибір між цим треком і Bird of Pray гурт робив разом із Тіною Кароль.

– Цей альбом – не вершина, а старт. Спроба вивести українську музику на новий рівень без втрати її унікальності. Він англомовний, але звучить по-нашому. Без копіювання, без шаблонів – чесно, по-своєму, по-справжньому, – прокоментували прем’єру учасники Ziferblat.

Нагадаємо, що 1 травня учасники Ziferblat поїхали на Євробачення 2025. Гурт вирушив з Києва до Базеля спеціальним потягом Eurovision Express.

Саме в цьому швейцарському місті 13 травня відбудеться перший півфінал конкурсу, в якому представники України виступлять під п’ятим номером з піснею Bird of Pray.

Фото: Ziferblat

