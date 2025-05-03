Скільки країн бере участь у Євробаченні 2025: перелік учасників пісенного конкурсу

69-й щорічний музичний конкурс Євробачення пройде у травні в Базелі, Швейцарія. Країни боротимуться за головний музичний трофей Європи на сцені, що часто називають поп-Олімпіадою – події, сповненій емоцій та перемог.

Факти ICTV дізнавалися, скільки країн бере участь у Євробаченні 2025 та хто автоматично потрапив у фінал.

Євробачення 2025: країни учасники

На початку для участі в Євробаченні 2025 у Швейцарії, було підтверджено 38 країн. Проте 22 січня 2025 року Молдова заявила про свою відмову брати участь у конкурсі, посилаючись на фінансові, організаційні та творчі труднощі, а також потребу в оновленні системи національного відбору. У результаті кількість учасників скоротилася до 37 країн.

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Попри відмову, національний мовник Молдови TRM повідомив, що все одно транслюватиме обидва півфінали та фінал шоу, які відбудуться 13, 15 і 17 травня 2025 року. Таким чином, остаточний перелік учасників Євробачення 2025 становить 37 країн.

Євробачення 2025, перелік країн:

Албанія Вірменія Австралія Австрія Азербайджан Бельгія Хорватія Кіпр Чехія Данія Естонія Фінляндія Франція Грузія Німеччина Греція Ісландія Ірландія Ізраїль Італія Латвія Литва Люксембург Мальта Чорногорія Нідерланди Норвегія Польща Португалія Сан-Марино Сербія Словенія Іспанія Швеція Швейцарія Україна Велика Британія

Хто виступатиме у півфіналах: дати

Перший півфінал (13 травня): Албанія, Азербайджан, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Естонія, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Сан-Марино, Словенія, Швеція, Україна.

Другий півфінал (15 травня): Вірменія, Австралія, Австрія, Чехія, Данія, Фінляндія, Грузія, Греція, Ірландія, Ізраїль, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Чорногорія, Сербія.

Які країни автоматично проходять у фінал Євробачення 2025

У фіналі Євробачення 2025 автоматично виступлять шість країн: Швейцарія як країна-господарка, а також так звана Велика п’ятірка – Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія. Ці учасники традиційно отримують пряме місце у фіналі конкурсу.

Україну на цьогорічному конкурсі представить гурт Ziferblat з композицією Bird of Pray.

Ziferblat – київський гурт, створений у 2015 році братами Даніелем і Валентином Лещинськими разом із Федором Ходаковим. Ширшій аудиторії вони стали відомі після участі в шоу X-Фактор у 2019 році.

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