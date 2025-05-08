Де проходитиме Євробачення 2025: локації пісенного конкурсу

Уся Європа з нетерпінням чекає на великий пісенний конкурс, який обіцяє бути яскравим та незабутнім. Місто, де відбудеться Євробачення 2025, вже активно готується до події світового масштабу. Шанувальники музики з усього світу знову об’єднаються в очікуванні видовищного шоу та нових талантів.

Факти ICTV дізнавалися, де проходитиме Євробачення 2025 та чому обрали саме це місце.

В якій країні відбудеться Євробачення у 2025 році

Євробачення 2025 проходитиме в Базелі, Швейцарія, завдяки перемозі країни на конкурсі 2024 року з піснею The Code у виконанні Nemo. Це вже третій випадок, коли Швейцарія приймає у себе цей міжнародний пісенний конкурс — попередні рази були у 1956 та 1989 роках.

Зараз дивляться

Базель став містом-господарем після конкурентного відбору, в якому також брали участь Женева та інші міста. Його обрали завдяки сучасній інфраструктурі, зокрема арені St. Jakobshalle, що вміщує 12 400 глядачів і відповідає всім технічним стандартам Європейської мовної спілки. Додатковим плюсом стало те, що місто вже має досвід проведення великих міжнародних подій.

Конкурс відбудеться під гаслом Welcome Home, що підкреслює повернення Євробачення до країни, де все почалося у 1956 році. Слоган також символізує гостинність і прагнення до єдності між народами, що стане лейтмотивом цьогорічного шоу.

Євробачення 2025: де проходитиме, локації

Крім основної арени, в місті планується багато супутніх подій, серед яких Eurovision Village, EuroClub та офіційна церемонія відкриття. Усе це перетворить Базель на культурний центр Європи під час проведення конкурсу.

Євробачення 2025, де проходитиме:

Усі головні події Євробачення 2025 проходитимуть у виставковому районі MesseQuartier у Базелі, що об’єднує Messe Basel та Messeplatz, забезпечуючи зручний доступ між локаціями.

Фінал конкурсу відбудеться 17 травня на арені St. Jakobshalle, яка вміщує понад 12 тисяч глядачів.

Eurovision Village вперше розмістять у приміщенні — у павільйоні Messe Basel, де з 10 по 17 травня проходитимуть концерти, трансляції, шоу та активності.

Поруч працюватиме нічний EuroClub. Усі події будуть зосереджені поруч, що зручно для гостей.

Отже, вибір Базеля обумовлений поєднанням інфраструктурних переваг, організаційного досвіду та особливої символіки для історії Євробачення.

Джерело: Eurovision

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.