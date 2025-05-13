Селін Діон звернулася до єврофанів: чи виступить співачка на Євробаченні 2025

У день першого півфіналу, що відбудеться 13 травня у швейцарському Базелі, організатори Євробачення 2025 прокоментували ситуацію із можливою участю зіркової співачки Селін Діон у цьогорічному шоу.

Чи виступить Селін Діон на Євробаченні 2025

Напередодні артистка у відео звернулася до єврофанів, що зібралися на вечірньому концерті.

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– Я не хотіла б нічого більше, як бути в Базелі, – сказала вона, натякаючи, що наразі не зможе взяти участь у шоу.

Після цього у залі пролунала її легендарна пісня Ne Partez Pas Sans Moi, з якою вона перемогла на конкурсі у 1988 році, виступаючи від Швейцарії. Композицію виконали зірки Євробачення 2024 Jerry Heil, Silvester Belt, Iolanda та Marina Satti.

Однак глядачам не варто остаточно втрачати надію на виступ Селін Діон на Євробаченні 2025. Швейцарський мовник SRG SSR спростував припущення про остаточну відмову співачки.

– Усі елементи шоу були ретельно відрепетирувані. Щодо Селін Діон змін поки немає – ми досі в тісному контакті з нею, – заявив представник мовника Адріан Ерні.

За словами виконавчого продюсера Євробачення Моріца Штадлера, поява зірки на сцені можлива або в другому півфіналі 15 травня, або під час гранд-фіналу 17 травня.

Нагадаємо, що Селін Діон бореться із синдромом м’язової скутості, який обмежує її виступи. Про те, що співачка може зʼявитися на Євробаченні 2025, стало відомо у березні.

Джерело : Independent

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