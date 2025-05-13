Традиція та електроніка: виступ дуету Shkodra Elektronik з Албанії на Євробаченні 2025

Албанію на пісенному конкурсі Євробачення 2025 представив дует Shkodra Elektronike з композицією Zjerm. Пісня здобула перемогу під час національного відбору, отримавши найбільшу підтримку як від журі, так і від глядачів в Албанії та Косові.

Більше про проєкт, який поєднує електроніку з народною традицією, історію його створення та сенси пісні – у матеріалі.

Хто такі Shkodra Elektronike: біографія представників Албанії на Євробаченні 2025

Shkodra Elektronike – албанський фолктронік-дует, заснований у 2019 році в місті Шкодер. У його складі – продюсер і клавішник Коле Лака та співачка й авторка пісень Беатріче Джерджі. Обоє виросли як іммігранти в Італії, але повернулися до рідного міста, щоб зберігати й переосмислювати його культурну спадщину.

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Проєкт спочатку був сольним – Коле Лака виступав із вокальними семплами та електронікою, але згодом до нього приєдналася Джерджі, тож гурт перетворився на повноцінний дует.

Shkodra Elektronike швидко привернув увагу поціновувачів альтернативної сцени. Їхні виступи можна було побачити на різних музичних фестивалях, зокрема на Paleo Festival у Женеві, EXIT Festival у Нові-Саді та Pin Conference у Софії.

Особливу популярність дуету принесли сингли Ku e Gjeta Vedin і Synin si Qershia – переосмислення старих албанських мелодій у сучасному звучанні.

Shkodra Elektronike – Zjerm: про що пісня

Назва пісні Zjerm перекладається як “вогонь” – це її ключовий символ й емоційне ядро. Авторка тексту Беатріче Джерджі назвала пісню “особистим твором про людське співчуття” та “сучасною інтерпретацією албанської пісні”.

Композиція зачіпає теми внутрішнього очищення, гідності, надії та потреби у світлі – духовному й соціальному. Вогонь у пісні уособлює оновлення, біль і силу. Він кидає відблиски на танці племен, розриває темряву, дає тепло та світло.

Пісня закликає уявити світ без насилля, без покинутих дітей, без страху. Її звучання – це суміш електроніки, традиційної вокальної манери та ритмів, що відсилають до глибокої албанської музичної традиції, переосмисленої у XXI столітті.

Shkodra Elektronike – Zjerm: переклад пісні представників Албанії Вогонь

Вогонь

У цю хвилину,

У цю мить –

Жодної параної.

Після дощу

Веселкою світ здається.

На вулицях –

Жодної сирени,

Ніхто не говорить

Зі зневагою.

І сьогодні нам сказали,

Що погода не зміниться.

Я занурилась у воду –

Але не замовкла.

Уяви хвилину

Без солдатів,

Без сиріт.

Жодної пляшки в океані.

Навіть нафта пахне бузком.

Свободі слова

Навчає школа.

Створи в мені чисте серце.

У моїй ночі я пошлю тобі світло.

Aman, miserere.

Aman, miserere.

У моєму серці

Ця хвилина триватиме.

Добрі люди

Танцюють у душі.

Світло на тебе, моя земле,

Я не забуду, де народилась.

Світло на тебе, мій світе —

Світло,

Світло,

Світло.

Вогонь!

Падай на наші племінні танці,

Що гудуть, як лавина в горах.

Вогонь!

Люди без імен і люди світлі —

Однаково ламаються,

Падають,

Як сім ножів у серце.

Вогонь!

Тут спить море, пісок і місяць,

А зірок ми не бачимо –

Їх затоптали ноги

У темряві сну.

Вогонь!

Ми голодні до полум’я й світла –

Шукаємо його

У темряві, яка не хоче світитися.

Shkodra Elektronike – Zjerm на Євробаченні 2025: відео виступу

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