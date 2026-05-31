Російські війська протягом тижня наростили інтенсивність бойових дій на південному напрямку, зокрема збільшивши кількість штурмів та авіаційних ударів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини 31 травня заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Ситуація на південному напрямку: що відомо

За словами Владислава Волошина, протягом тижня російські війська поступово збільшували кількість бойових зіткнень на південному напрямку.

Зараз дивляться

— За цей тиждень можна підбити певні підсумки, і вони говорять про те, що майже кожен день противник збільшував кількість своїх бойових зіткнень у нас на півдні. За минулу добу на південних напрямках зафіксовано 52 бойових зіткнення, — зазначив Владислав Волошин.

Окремо речник Сил оборони Півдня України повідомив про зростання інтенсивності авіаційних ударів, зокрема із застосуванням керованих авіабомб.

За його словами, лише за останні дні фіксувалися масовані удари по населеному пункту Малокатеринівка, де щодня прилітало більше десятка КАБів.

Напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку.

Там, за словами Волошина, у районі Воздвижівки бойові дії тривають майже безперервно, а кількість штурмів сягає понад десяти на добу.

Водночас він зазначив, що російські війська намагаються реалізувати поставлені завдання щодо просування на окремих ділянках, однак стикаються з опором українських сил, зокрема на Олександрівському напрямку.

Нагадаємо, на початку квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв про посилення російського угруповання на південному напрямку та спроби ворога змінити ситуацію на полі бою на свою користь.

Він наголошував, що російські війська продовжують перегрупування та нарощують сили, однак українські підрозділи утримують визначені рубежі та ведуть стійку оборону.

Сирський також зазначав, що Сили оборони координують дії в Південній операційній зоні для підвищення ефективності бойової роботи та продовження активної оборони, попри тиск противника.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.