Українські сили безпілотних систем упродовж травня уразили щонайменше 18 об’єктів російського нафтогазового комплексу.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

Ураження нафтопереробних об’єктів РФ у травні: що відомо

За даними командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (Мадяра), протягом травня українські дрони уразили щонайменше 18 об’єктів нафтогазової інфраструктури на території Росії та в тимчасово окупованих нею регіонах.

— Волелюбний український птах протягом травня оформив нафтопереробній індустрії окупанта вогняне повноліття 18+: Москва, Саратов, Туапсе, Волгоград, Ярославль, Новоросійськ, Грушовая, Сизрань, Кстово, Рязань, Тамань, Перм, Кіріші, Самара, Ярославль-ЛВДС, Приморськ, Таганрог, ГПЗ Астрахань і Оренбург, — зазначив Мадяр.

За його словами, внаслідок уражень на об’єктах фіксували загоряння установок первинної переробки нафти й газу та резервуарів, а також тимчасові зупинки або обмеження роботи — понад половина підприємств зі списку припиняли або зупиняли діяльність протягом місяця.

Окремо він згадав удари по нафтобазах і нафтотерміналах, зокрема в окупованій Феодосії, а також по низці нафтоперекачувальних станцій і промислових об’єктів.

Метою таких ударів, за словами Мадяра, є ураження нафтогалузі РФ як ключового джерела фінансування війни, оскільки кожен барель нафти конвертується у виробництво озброєння — від Шахедів до ракет типу Калібр та Іскандер.

Нагадаємо, у ніч проти 31 травня українські безпілотники атакували Саратовський НПЗ, що входить до структури нафтової компанії Роснефть та має проєктну потужність переробки близько 7 млн тонн нафти на рік.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про масштабну пожежу на місці влучання.

