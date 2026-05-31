Вогняне повноліття: СБС уразили 18 об’єктів нафтової інфраструктури РФ
Українські сили безпілотних систем упродовж травня уразили щонайменше 18 об’єктів російського нафтогазового комплексу.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).
Ураження нафтопереробних об’єктів РФ у травні: що відомо
За даними командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (Мадяра), протягом травня українські дрони уразили щонайменше 18 об’єктів нафтогазової інфраструктури на території Росії та в тимчасово окупованих нею регіонах.
— Волелюбний український птах протягом травня оформив нафтопереробній індустрії окупанта вогняне повноліття 18+: Москва, Саратов, Туапсе, Волгоград, Ярославль, Новоросійськ, Грушовая, Сизрань, Кстово, Рязань, Тамань, Перм, Кіріші, Самара, Ярославль-ЛВДС, Приморськ, Таганрог, ГПЗ Астрахань і Оренбург, — зазначив Мадяр.
За його словами, внаслідок уражень на об’єктах фіксували загоряння установок первинної переробки нафти й газу та резервуарів, а також тимчасові зупинки або обмеження роботи — понад половина підприємств зі списку припиняли або зупиняли діяльність протягом місяця.
Окремо він згадав удари по нафтобазах і нафтотерміналах, зокрема в окупованій Феодосії, а також по низці нафтоперекачувальних станцій і промислових об’єктів.
Метою таких ударів, за словами Мадяра, є ураження нафтогалузі РФ як ключового джерела фінансування війни, оскільки кожен барель нафти конвертується у виробництво озброєння — від Шахедів до ракет типу Калібр та Іскандер.
Нагадаємо, у ніч проти 31 травня українські безпілотники атакували Саратовський НПЗ, що входить до структури нафтової компанії Роснефть та має проєктну потужність переробки близько 7 млн тонн нафти на рік.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про масштабну пожежу на місці влучання.