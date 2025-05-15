Дорога з вогню та інші спецефекти: як Клавдія з Греції виступила на Євробаченні 2025
Грецію у фіналі Євробачення 2025 представила співачка Клавдія з піснею Asteromаta. Вона вийшла на сцену конкурсу під 17 номером.
Багатьом користувачам мережі виступ Клавдії нагадав минулорічний номер Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні. Дехто ж порівняв представницю Греції із Джамалою.
Що відомо про Клавдію та її конкурсну композицію – читайте далі.
Хто така Клавдія: біографія представниці Греції на Євробаченні 2025
Клавдія – молода грецька співачка, яка здобула широку популярність після участі у фіналі шоу The Voice of Greece, де її наставницею була Єленa Папарізу – переможниця Євробачення 2005.
Клавдія випустила кілька синглів, які стали хітами в Греції та на Кіпрі. Її пісні Haramata та Vasanizomai допомогли їй здобути нагороду Найкращий новий артист на Super Music Awards 2023.
Попри молодий вік, співачка вже виступала на одній сцені з відомими грецькими артистами. Вона також працювала з провідними грецькими продюсерами Playmen та Valeron, переспівуючи хіти 2000-х років у власному стилі.
30 січня 2025 року Клавдія перемогла у Ethnikоs Telikоs 2025, набравши 44 бали та випередивши найближчу конкурентку Евангелію з піснею Vаle.
Про що пісня Клавдії – Asteromаta
Asteromаta (грец. Αστερομάτα, укр. Зоряноока) – емоційна композиція, у якій підіймається тема геноциду понтійських греків та вимушеної міграції. Подібні мотиви раніше звучали на Євробаченні 2016, коли Грецію представляв гурт Argo з піснею Utopian Land.
Після перемоги у національному відборі Клавдія написала в своєму Instagram:
– Дякую всім від щирого серця за любов і підтримку, яку ви подарували Asteromаta! Обіцяю, що покажу себе з найкращого боку!
Клавдія – Asteromata: переклад пісні Зоряноока
Зоряноока
Зіронька моя, зіронька моя
Люба моя матусю, не сумуй за мною
Навіть якщо тебе одягнуть у чорне
Моє зів’яле тіло
Не здолає полум’я
Вогняні ластівки,
Навіть якщо перелетять через моря
Землі рідної
Ніколи не позабудуть
Моя зоряноока дівчинка,
Повернися, щоб я змогла тебе поцілувати
Щоб сльози твоєї невинності
Покрили мої губи
Моя зоряноока дівчинка,
Повернися, щоб я змогла тебе торкнутися
Щоб мої позабуті крила
Відпочили на схилі днів
Ох, зіронька моя, моя дорогоцінна
Люба моя матусю, не плач про мене
Моє життя – корабель
Хто шукає шлях назад –
Той вітер у моїх вітрилах
Моя зоряноока дівчинка,
Повернися, щоб я змогла тебе торкнутися
Щоб мої позабуті крила
Відпочили на схилі днів
Ох, зіронька моя, моя дорогоцінна
Ох, зіронька моя, моя дорогоцінна
Зіронька моя
Клавдія – Asteromаta на Євробаченні 2025: відео виступу
Фото: скриншот з виступу Клавдії