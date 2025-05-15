Дорога з вогню та інші спецефекти: як Клавдія з Греції виступила на Євробаченні 2025

Грецію у фіналі Євробачення 2025 представила співачка Клавдія з піснею Asteromаta. Вона вийшла на сцену конкурсу під 17 номером.

Багатьом користувачам мережі виступ Клавдії нагадав минулорічний номер Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні. Дехто ж порівняв представницю Греції із Джамалою.

Що відомо про Клавдію та її конкурсну композицію – читайте далі.

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Хто така Клавдія: біографія представниці Греції на Євробаченні 2025

Клавдія – молода грецька співачка, яка здобула широку популярність після участі у фіналі шоу The Voice of Greece, де її наставницею була Єленa Папарізу – переможниця Євробачення 2005.

Клавдія випустила кілька синглів, які стали хітами в Греції та на Кіпрі. Її пісні Haramata та Vasanizomai допомогли їй здобути нагороду Найкращий новий артист на Super Music Awards 2023.

Попри молодий вік, співачка вже виступала на одній сцені з відомими грецькими артистами. Вона також працювала з провідними грецькими продюсерами Playmen та Valeron, переспівуючи хіти 2000-х років у власному стилі.

30 січня 2025 року Клавдія перемогла у Ethnikоs Telikоs 2025, набравши 44 бали та випередивши найближчу конкурентку Евангелію з піснею Vаle.

Про що пісня Клавдії – Asteromаta

Asteromаta (грец. Αστερομάτα, укр. Зоряноока) – емоційна композиція, у якій підіймається тема геноциду понтійських греків та вимушеної міграції. Подібні мотиви раніше звучали на Євробаченні 2016, коли Грецію представляв гурт Argo з піснею Utopian Land.

Після перемоги у національному відборі Клавдія написала в своєму Instagram:

– Дякую всім від щирого серця за любов і підтримку, яку ви подарували Asteromаta! Обіцяю, що покажу себе з найкращого боку!

Клавдія – Asteromata: переклад пісні Зоряноока

Зоряноока

Зіронька моя, зіронька моя

Люба моя матусю, не сумуй за мною

Навіть якщо тебе одягнуть у чорне

Моє зів’яле тіло

Не здолає полум’я

Вогняні ластівки,

Навіть якщо перелетять через моря

Землі рідної

Ніколи не позабудуть

Моя зоряноока дівчинка,

Повернися, щоб я змогла тебе поцілувати

Щоб сльози твоєї невинності

Покрили мої губи

Моя зоряноока дівчинка,

Повернися, щоб я змогла тебе торкнутися

Щоб мої позабуті крила

Відпочили на схилі днів

Ох, зіронька моя, моя дорогоцінна

Люба моя матусю, не плач про мене

Моє життя – корабель

Хто шукає шлях назад –

Той вітер у моїх вітрилах

Моя зоряноока дівчинка,

Повернися, щоб я змогла тебе торкнутися

Щоб мої позабуті крила

Відпочили на схилі днів

Ох, зіронька моя, моя дорогоцінна

Ох, зіронька моя, моя дорогоцінна

Зіронька моя

Клавдія – Asteromаta на Євробаченні 2025: відео виступу

Фото: скриншот з виступу Клавдії

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