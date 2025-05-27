Не приносить задоволення: дружина Остапчука продає бізнес в Києві майже за 3 млн грн

Дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук, продає бізнес в центрі Києва за майже 3 млн грн. Йдеться про студію масажу та лазерної епіляції, яку вона відкрила наприкінці 2023 року.

Чому дружина Остапчука продає бізнес

Катерина зазначила, що відкриття власної студії – це хороший досвід, але наразі ця справа, на жаль, не приносить їй задоволення. Блогерка активно займалася розвитком бізнесу до вагітності, але потім її фокус уваги змістився.

За словами дружини Остапчука, вона відбила кошти, які вклала у розвиток справи, і студія жодного місяця не працювала в мінус.

Зараз дивляться

– Я добре заробляю на рекламі. І це те, що мені дійсно подобається, – поділилася Катерина.

Від продажу бізнесу у Печерському районі столиці Катерина Остапчук хоче отримати 2 млн 850 тис. грн. Блогерка додала, що в студії вже є база постійних клієнтів, а все, що потрібно буде зробити новому власнику – це знайти хорошого маркетолога, щоб ще збільшити їхню кількість.

Раніше дружина Остапчука розповідала, що вирішила зайнялася бізнесом, адже не хотіла працювати на когось, а також залежати від чоловіка у фінансовому плані.

Фото: Катерина Остапчук

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.