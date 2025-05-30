Інтимна лірика: Клавдія Петрівна випустила мініальбом і кліп на трек з Osty

Клавдія Петрівна випустила мініальбом Інтимна лірика, до якого увійшло п’ять пісень. Також виконавиця представила кліп на трек Жовті квіти, записаний разом з Osty.

Клавдія Петрівна презентувала новий альбом

Клавдія Петрівна зазначила, що мініальбом Інтимна лірика присвячується всім, кому подобається її творчість.

– Я сильно хихочу, коли читаю новини, що проєкт Клавдія Петрівна закривається. Я ж лише почала. Цим альбомом я заявляю, що й далі я творитиму так, як бажаю, – наголосила виконавиця.

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Новий альбом співачки налічує п’ять треків. Пісню Палай Клавдія Петрівна написала для себе як нагадування, що не можна здаватися, а композиція Інтимна лірика є символом боротьби за кохання.

Трек Жовті квіти виконавиця створила разом з Osty. Артисти мали намір відобразити постіронічний погляд на розрив стосунків, де ніхто не плаче, але й ніхто не вірить, що кохання справжнє.

– Це сум з легкою посмішкою. Це квіти, які дарують після кінця стосунків. Ті самі, жовті. Ті, які ніхто не хоче отримати, – пояснила Клавдія Петрівна.

Пісню Монашка Клавдія Петрівна описала як “своєрідну іронію відчаю на тлі впертості”. Фінальний трек мініальбому – Музика в навушниках.

– Музика в навушниках відчувається, як той самий момент, коли ти готовий впустити в життя щось нове, але на твоєму серці залишилися шрами, які просто нагадують про минулий досвід, але вже не болять. Переродження таким і має бути, – прокоментувала Клавдія Петрівна.

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