Емінем проти Цукерберга: компанія репера вимагає $109 млн від Meta

Компанія Eight Mile Style, яка володіє правами на найпопулярніші пісні американського репера Емінема, подала до суду на корпорацію Meta.

У позові стверджується, що гігант соцмереж роками без ліцензії зберігав і поширював музику артиста на своїх платформах Facebook та Instagram.

Емінем проти Цукерберга – суть позову

Позов подано до федерального суду в Мічигані. Eight Mile Style вимагає щонайменше $109 млн компенсації та судової заборони на подальші порушення авторських прав.

Як стверджують позивачі, Meta створила копії композицій на власних серверах, дозволяючи користувачам робити відео з музикою Емінема. У внутрішній музичній бібліотеці компанії, за словами Eight Mile Style, зберігаються 243 треки, права на які належать саме їм.

– Попри відсутність ліцензії, композиції Eight Mile використовувались у мільйонах відео на платформах Meta, які набрали мільярди переглядів, – йдеться в позові.

Особливу увагу в заяві приділено свідомому порушенню авторських прав після провалу переговорів про ліцензування. У 2020 році Meta вела перемовини з компанією Audiam, що представляла Eight Mile Style у сфері збору цифрових роялті, однак угоди досягнуто не було. Водночас пісні Емінема продовжували використовуватись, зокрема у каверах, караоке-версіях і частково в оригінальних записах.

Реакція Meta на позов

У компанії Марка Цукерберга заявили, що мають ліцензії з тисячами партнерів по всьому світу та реалізують глобальну програму ліцензування музики для своїх соцмереж.

– Meta вела сумлінні переговори з Eight Mile Style, але замість продовження діалогу компанія подала до суду, – зазначили в Meta.

Це вже не перший судовий конфлікт між сторонами. Ще у 2013 році Eight Mile Style подавала позов проти Facebook, звинувативши платформу в незаконному використанні треку Under the Influence у рекламі.

Нині компанія вимагає $150 тис. компенсації за кожну пісню на кожній платформі, а також розгляду справи судом присяжних.

Джерело : Daily Mail

