Эминем против Цукерберга: компания рэпера требует $109 млн от Meta

Компания Eight Mile Style, владеющая правами на самые популярные песни американского рэпера Эминема, подала в суд на корпорацию Meta.

В иске утверждается, что гигант соцсетей годами без лицензии хранил и распространял музыку артиста на своих платформах Facebook и Instagram.

Эминем против Цукерберга – суть иска

Иск подан в федеральный суд в Мичигане. Eight Mile Style требует не менее $109 млн компенсации и судебного запрета на дальнейшие нарушения авторских прав.

Сейчас смотрят

Как утверждают истцы, Meta создала копии композиций на собственных серверах, позволяя пользователям делать видео с музыкой Эминема. Во внутренней музыкальной библиотеке компании, по словам Eight Mile Style, хранятся 243 трека, права на которые принадлежат именно им.

– Несмотря на отсутствие лицензии, композиции Eight Mile использовались в миллионах видео на платформах Meta, которые набрали миллиарды просмотров, – говорится в иске.

Особое внимание в заявлении уделено сознательному нарушению авторских прав после провала переговоров о лицензировании. В 2020 году Meta вела переговоры с компанией Audiam, представлявшей Eight Mile Style в сфере сбора цифровых роялти, однако соглашение достигнуто не было. В то же время песни Эминема продолжали использоваться, в частности в каверах, караоке-версиях и частично в оригинальных записях.

Реакция Meta на иск

В компании Марка Цукерберга заявили, что имеют лицензии с тысячами партнеров по всему миру и реализуют глобальную программу лицензирования музыки для своих соцсетей.

– Meta вела добросовестные переговоры с Eight Mile Style, но вместо продолжения диалога компания подала в суд, – отметили в Meta.

Это уже не первый судебный конфликт между сторонами. Еще в 2013 году Eight Mile Style подавала иск против Facebook, обвинив платформу в незаконном использовании трека Under the Influence в рекламе.

Сейчас компания требует $150 тыс. компенсации за каждую песню на каждой платформе, а также рассмотрения дела судом присяжных.

Источник : Daily Mail

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.