Эминем против Цукерберга: компания рэпера требует $109 млн от Meta
Компания Eight Mile Style, владеющая правами на самые популярные песни американского рэпера Эминема, подала в суд на корпорацию Meta.
В иске утверждается, что гигант соцсетей годами без лицензии хранил и распространял музыку артиста на своих платформах Facebook и Instagram.
Эминем против Цукерберга – суть иска
Иск подан в федеральный суд в Мичигане. Eight Mile Style требует не менее $109 млн компенсации и судебного запрета на дальнейшие нарушения авторских прав.
Как утверждают истцы, Meta создала копии композиций на собственных серверах, позволяя пользователям делать видео с музыкой Эминема. Во внутренней музыкальной библиотеке компании, по словам Eight Mile Style, хранятся 243 трека, права на которые принадлежат именно им.
– Несмотря на отсутствие лицензии, композиции Eight Mile использовались в миллионах видео на платформах Meta, которые набрали миллиарды просмотров, – говорится в иске.
Особое внимание в заявлении уделено сознательному нарушению авторских прав после провала переговоров о лицензировании. В 2020 году Meta вела переговоры с компанией Audiam, представлявшей Eight Mile Style в сфере сбора цифровых роялти, однако соглашение достигнуто не было. В то же время песни Эминема продолжали использоваться, в частности в каверах, караоке-версиях и частично в оригинальных записях.
Реакция Meta на иск
В компании Марка Цукерберга заявили, что имеют лицензии с тысячами партнеров по всему миру и реализуют глобальную программу лицензирования музыки для своих соцсетей.
– Meta вела добросовестные переговоры с Eight Mile Style, но вместо продолжения диалога компания подала в суд, – отметили в Meta.
Это уже не первый судебный конфликт между сторонами. Еще в 2013 году Eight Mile Style подавала иск против Facebook, обвинив платформу в незаконном использовании трека Under the Influence в рекламе.
Сейчас компания требует $150 тыс. компенсации за каждую песню на каждой платформе, а также рассмотрения дела судом присяжных.