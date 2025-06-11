Новий етап: Яна Глущенко спробувала себе в ролі ведучої Ранку у великому місті

Акторка Яна Глущенко розпочинає новий етап у своїй кар’єрі. Після 10 років успішної роботи у Дизель Шоу артистка прийняла виклик і на тиждень приєдналася до команди ведучих програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV2.

Яна Глущенко у ролі ведучої Ранку у великому місті

Випуски з новою гостьовою ведучою ранкової програми глядачам показуватимуть з понеділка до п’ятницы цього тижня.

У першому етері, який вийшов 9 червня, нову колегу супроводжували досвідчений ведучий Григорій Герман та перший ведучий-ветеран на українському телебаченні Олександр Швачка. Після ефіру Яна Глущенко поділилася своїми емоціями та подякувала колегам за дружню атмосферу.

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– Рада була стати частиною цієї команди! Це щось новеньке для мене, але, скажу чесно — це дуже круто. Дякую хлопцям за теплий прийом, підтримку і жарти в ефірі — з вами було легко і весело, – написала акторка в Instagram.

Також ведуча попросила підписників підтримати її у новій ролі.

– Поділіться своїми враженнями — мені дуже важливо знати вашу думку. Не судіть суворо, — закликала підписників Яна Глущенко.

Дивіться Ранок у великому місті з Яною Глущенко цього тижня о 7:00 на ICTV2 та зустрічайте ранки серед своїх улюблених зірок.

Нагадаємо, у квітні цього року Яна Глущенко заявила, що йде з Дизель Шоу. Акторка зізналась, що це був важкий, але дуже важливий для неї крок.

Фото: Яна Глущенко

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