Трінчер подарувала бабусі і дідусю автомобіль: рідні не змогли стримати сліз

Анна Трінчер зробила коштовний сюрприз для своїх бабусі та дідуся. Рік тому співачка подарувала їм автомобіль, однак лише зараз вона вирішила розповісти про це та показати емоції рідних.

Трінчер зробила рідним сюрприз – відео

На особистій сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, на якому презентує рідним автівку Volkswagen. Від такого неочікуваного подарунка ні бабуся, ні дідусь не змогли стримати сліз.

– Рік тому подарувала ба і дідусю машину і, чесно, до останнього сумнівалась, чи постити це відео. Хочеться такі моменти зберегти для себе. Але воно для мене дуже особливе і надихаюче. Нехай таких моментів буде якомога більше. Наберіть своїх і скажіть, що ви їх любите! – підписала відео Трінчер.

У відео можна побачити, що Трінчер сказала бабусі і дідусю, що вони зніматимуть рекламний ролик для її блогу. Коли вони приїхали на необхідну локацію, співачка попросила рідних одягти на очі пов’язки та провела їх до автомобіля.

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Побачивши подарунок від онуки, на очах дідуся з’явилися сльози, а бабуся не могла дібрати слів, щоб висловити свою вдячність. Потім рідні Анни проїхалися на новенькій машині.

Бабуся зазначила, що навіть не знає, як вони можуть віддячити онуці. Трінчер зі сльозами на очах відповіла, що для неї головне, щоб її рідні були щасливими.

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