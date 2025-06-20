Дивись у мій екран: Антитіла перевипустили хіт майже 15-річної давнини

Гурт Антитіла представив відеороботу на трек Дивись у мій екран. Це україномовний ремейк пісні Смотри в меня, яку музиканти випустили майже 15 років тому.

Антитіла презентували кліп Дивись у мій екран

Режисером кліпу Дивись у мій екран, як і минулого разу, виступив Віктор Придувалов. Він залишив знакові візуальні елементи з першої версії відеороботи – чорні барабани, червоні полотна, гітари, шкіра, джинс. Проте цього разу додався піксель, адже картина розгортається у воєнних реаліях.

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Головний герой кліпу – український воїн, який керує безпілотником. У ліричній частині з’являється образ коханої, яка чекає на нього вдома, в тилу. Зв’язок між фронтом і мирним життям – лейтмотив відео.

У кліпі знялися актори, які стали на захист нашої держави: Петро Єржикевич та Дмитро Мельничук. На сьогодні вони є одними з найкращих операторів дронів.

Знімання кліпу тривали кілька днів. Оператором відеороботи виступив Ярослав Пілунський, який з першого дня війни служить оператором дрона у підрозділі Героя України Євгена Межевікіна з позивним Адам.

– Дивись у мій екран – це історія очікування, надії, підтримки побратимів, яка відбувається щодня у житті тисяч українців. Це відеоробота не про вигадку, а про правду — про ту, яка болить, тримає і надихає. Ми хотіли передати, що навіть на відстані, навіть крізь війну, кохання живе — через погляд, через екран, через серце, – прокоментував фронтмен Тарас Тополя.

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