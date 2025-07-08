Хоче половину бізнесу та аліменти: чоловік Деніз Річардс подав на розлучення

Чоловік зірки Диких штучок Деніз Річардс, актор Аарон Файперс, офіційно подав на розлучення після майже семи років подружнього життя. Відповідні документи були зареєстровані в понеділок у суді Лос-Анджелеса.

Деніз Річардс розлучається з чоловіком

У заяві Файперс вказав датою розлучення 4 липня та назвав причиною розриву “непримиренні розбіжності”. 49-річний актор просить суд призначити йому аліменти на утримання.

У документах зазначено, що з моменту закриття власного оздоровчого бізнесу минулого року він не має доходу. За оцінками позивача, його щомісячні витрати разом із Річардс становили $105 тис.

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Чоловік також просить розділити порівну спільну компанію Smoke & Mirrors Entertainment. Офіційної реакції представників Деніз Річардс наразі немає.

Другий шлюб Деніз Річардс

Це був другий шлюб для обох. До знайомства з Річардс Файперс був одружений із зіркою серіалу Відчайдушні домогосподарки Ніколетт Шерідан. Втім, їхній шлюб протримався лише рік – із 2015-го до 2016 року. Деніз Річардс з 2002 по 2006 рік була заміжня за актором Чарлі Шином.

Пара побралася 8 вересня 2018 року. Вони не мали спільних дітей, але Файперс був у процесі усиновлення наймолодшої дочки Річардс – Елоїз, яку вона всиновила у 2011-му. Окрім Елоїз, акторка має двох дорослих дочок від Чарлі Шина.

Деніз Річардс та Аарон Файперс також працювали разом над кількома проєктами. Чоловік робив більшість фото для профілю акторки в OnlyFans. Він також з’являвся в шоу Реальні домогосподарки Беверлі-Гіллз та в реаліті-серіалі Denise Richards & Her Wild Things, де головною героїнею є сама Річардс та її родина.

Джерело : PageSix

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