У Словаччині скасували фестиваль через Каньє Веста та його пісню про Гітлера
У Братиславі скасували фестиваль Rubicon, який мав відбутися 20 липня і стати єдиним європейським виступом Каньє Веста цього року.
Причиною стало обурення через пісню Heil Hitler, яку репер випустив у травні.
Фестиваль у Словаччині скасували через Каньє Веста
Організатори фестивалю заявили про скасування “через тиск медіа і відмову кількох артистів і партнерів від участі”. У своєму дописі в Instagram вони наголосили, що це було “нелегке рішення”, однак прямо не пов’язали його з участю Веста.
Після оголошення, що Каньє Вест, нині відомий як Ye, має виступити на заході, тисячі людей підписали петицію з вимогою скасувати його участь.
Її автори назвали виступ “образою історичної памʼяті, прославленням насильства воєнного часу і зневагою до всіх жертв нацистського режиму”. Нагадаємо, під час Другої світової війни понад 70 тис. словацьких євреїв було депортовано до концтаборів і вбито.
Що відомо про скандальну пісню Веста
Скандальна пісня Heil Hitler вийшла 8 травня – у день 80-річчя капітуляції нацистської Німеччини. У ній використано фрагмент промови Адольфа Гітлера 1935 року, який завершується закликом: “Підтримайте мене, як я підтримав вас”.
У Німеччині композицію заборонили через порушення законів про мову ворожнечі. Більшість стримінгових платформ також видалили трек, однак він швидко поширився в соцмережі X, що належить Ілону Маску.
Каньє Вест, що має 24 премії Греммі, останніми роками став відомим своїми антисемітськими висловлюваннями та підтримкою Дональда Трампа. У липні стало відомо, що влада Австралії анулювала йому візу через цю ж пісню.
Фестиваль Rubicon мав проходити з 18 до 20 липня. На одній сцені з Вестом мали виступити американські репери Offset і Sheck Wes.