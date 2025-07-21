В следующий этап Нацотбора на Детское Евровидение прошли 15 участников: список
Оргкомитет Нацотбора на Детское Евровидение 2025 объявил имена 15 участников, вошедших в лонг-лист конкурса.
Их выбрали из рекордных 510 заявок, поступивших на конкурс.
Детское Евровидение 2025 – лонг-лист Нацотбора
Музыкальный продюсер Нацотбора Светлана Тарабарова отметила, что заявки этого года отличаются глубиной содержания и актуальностью тем.
– Дети говорят о вере, силе, надежде, мечте. Они не боятся затрагивать важные темы – войну, утрату, любовь к семье, Украине, желание изменить мир к лучшему. Многие создают авторские композиции – и это вдохновляет. Мы видим новое поколение, которое уже сейчас чувствует себя частью большой культуры, и в то же время говорит на своем языке – современно, искренне и глубоко, – подчеркнула Тарабарова.
В список вошли конкурсанты в возрасте от 9 до 14 лет.
- Владислав Данилевский (10 лет, Киев)
- София Нерсесян (9 лет, Киев)
- Оливия Ткачик (9 лет, Николаев)
- Ангелина Глогусь (13 лет, Тернополь)
- Ликерия Чирва (9 лет, Киев)
- Артем Манжура (11 лет, родился в Запорожье, проживает во Львове)
- Александр и Давид Подлящуки (12 и 10 лет, Ровно)
- Регина Кулиненко (9 лет, Кривой Рог)
- Мария Свиязова (12 лет, Харьков)
- группа Мрийники: Артур Биличко (13 лет), Ирина Гапачило (14 лет), Дарья Федина (13 лет), Вадим Маринец (13 лет), Закарпатская обл.
- Ольга Нестерко (10 лет, Львовская область)
Екатерина Ватан (11 лет, Киевская область)
Кирилл Париенко (KIRO, 14 лет, родом из Донецка, проживает в Днепропетровской области)
Всеволод Скрима (13 лет, Запорожье)
Злата Иванов (11 лет, Одесса) и Владислав Васицкий (12 лет, Киев)
Все участники примут участие в Звездной школе – образовательном этапе отбора. Он будет проходить на базе Дома звукозаписи Украинского Радио и предусматривает занятия по вокалу, хореографии, актерскому мастерству с участием профессионалов музыкальной индустрии.
После обучения будут определены шесть финалистов. Примечательно, что одним из них может стать новая группа, которую сформируют организаторы из претендентов на участие в Нацотборе. Как и в прошлом году, победителя будут выбирать зрители и жюри.
Финал Детского Евровидения 2025 пройдет 13 декабря в Тбилиси, Грузия. В прошлом году Украина заняла третье место благодаря Артему Котенко с песней Hear Me Now.