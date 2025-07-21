В следующий этап Нацотбора на Детское Евровидение прошли 15 участников: список

Оргкомитет Нацотбора на Детское Евровидение 2025 объявил имена 15 участников, вошедших в лонг-лист конкурса.

Их выбрали из рекордных 510 заявок, поступивших на конкурс.

Детское Евровидение 2025 – лонг-лист Нацотбора

Музыкальный продюсер Нацотбора Светлана Тарабарова отметила, что заявки этого года отличаются глубиной содержания и актуальностью тем.

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– Дети говорят о вере, силе, надежде, мечте. Они не боятся затрагивать важные темы – войну, утрату, любовь к семье, Украине, желание изменить мир к лучшему. Многие создают авторские композиции – и это вдохновляет. Мы видим новое поколение, которое уже сейчас чувствует себя частью большой культуры, и в то же время говорит на своем языке – современно, искренне и глубоко, – подчеркнула Тарабарова.

В список вошли конкурсанты в возрасте от 9 до 14 лет.

Владислав Данилевский (10 лет, Киев)

София Нерсесян (9 лет, Киев)

Оливия Ткачик (9 лет, Николаев)

Ангелина Глогусь (13 лет, Тернополь)

Ликерия Чирва (9 лет, Киев)

Артем Манжура (11 лет, родился в Запорожье, проживает во Львове)

Александр и Давид Подлящуки (12 и 10 лет, Ровно)

Регина Кулиненко (9 лет, Кривой Рог)

Мария Свиязова (12 лет, Харьков)

группа Мрийники: Артур Биличко (13 лет), Ирина Гапачило (14 лет), Дарья Федина (13 лет), Вадим Маринец (13 лет), Закарпатская обл.

Ольга Нестерко (10 лет, Львовская область)

Екатерина Ватан (11 лет, Киевская область)

Кирилл Париенко (KIRO, 14 лет, родом из Донецка, проживает в Днепропетровской области)

Всеволод Скрима (13 лет, Запорожье)

Злата Иванов (11 лет, Одесса) и Владислав Васицкий (12 лет, Киев)

Все участники примут участие в Звездной школе – образовательном этапе отбора. Он будет проходить на базе Дома звукозаписи Украинского Радио и предусматривает занятия по вокалу, хореографии, актерскому мастерству с участием профессионалов музыкальной индустрии.

После обучения будут определены шесть финалистов. Примечательно, что одним из них может стать новая группа, которую сформируют организаторы из претендентов на участие в Нацотборе. Как и в прошлом году, победителя будут выбирать зрители и жюри.

Финал Детского Евровидения 2025 пройдет 13 декабря в Тбилиси, Грузия. В прошлом году Украина заняла третье место благодаря Артему Котенко с песней Hear Me Now.

Источник : Суспільне

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