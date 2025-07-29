Крістофера Нолана розкритикували за зйомки Одіссеї на окупованій території

Режисер Крістофер Нолан опинився в центрі скандалу через зйомки нового фільму Одіссея (The Odyssey) у місті Дахла. Це територія Західної Сахари, яку вже 50 років контролює Марокко.

Представники місцевого кінофестивалю FiSahara вважають, що таке рішення може допомогти Марокко нормалізувати свою окупацію та репресії проти місцевого населення.

За що критикують Нолана

Керівниця фестивалю FiSahara Марія Карріон заявила, що Нолан і його команда, можливо, не знали всіх обставин, але своєю присутністю допомагають Марокко створювати ілюзію, ніби ситуація в регіоні нормальна.

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Водночас, каже вона, корінні мешканці не мають змоги розповідати свої історії – їх переслідують, садять до в’язниць і катують за спроби боротися за незалежність.

– Ми впевнені, що якби Нолан і його команда знали, що знімають у місці, де людям заборонено вільно висловлюватися, вони були б шоковані, – сказала Карріон.

FiSahara закликає режисера та акторів підтримати сахраві – корінний народ Західної Сахари, який живе в умовах військової окупації.

Суперечлива локація для зйомок

Західна Сахара – це територія, яка перебуває у списку несамоврядних територій ООН. Це означає, що регіон досі не здобув самоврядування чи незалежності.

У 1976 році, після виходу з регіону Іспанії, її анексувало Марокко. Відтоді правозахисні організації неодноразово повідомляли про утиски, переслідування журналістів та активістів.

ООН, Amnesty International та інші організації регулярно фіксують порушення прав людини в цьому регіоні. Але Марокко намагається створити позитивне враження про ситуацію, зокрема за допомогою культури й туризму.

Сам Крістофер Нолан наразі не прокоментував критику з боку організаторів FiSahara. Премʼєра стрічки Одіссея запланована на 17 липня 2026 року. За словами студії Universal, зйомки проходять у різних країнах світу, використовуються новітні технології IMAX.

Джерело : The Guardian

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