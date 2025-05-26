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Гормони шурують: Наталія Валевська розповіла про невиліковну хворобу

Наталія Валевська

Українська співачка Наталія Валевська вперше відкрито розповіла про серйозну проблему зі здоров’ям. Вона має невиліковну хворобу щитоподібної залози, яка впливає на її психоемоційний стан і змушує постійно приймати гормональні препарати.

Наталія Валевська про хворобу

За словами артистки, вона вже тривалий час живе з ендокринним захворюванням, яке змінює її емоційний стан і характер.

– Ці ліки, які я приймаю весь час зараз, я мушу їх приймати довго і, напевно, до кінця життя. Гормони шурують так, що я стаю не собою, а звіром, – зізналася Наталія.

Вона зізналася, що іноді може миттєво втратити контроль над собою та перетворитися на “демона”.

Зараз дивляться

Щоби впоратися з емоційними навантаженнями, співачка приймає заспокійливі та звертається до альтернативної медицини. Одним з рішень став мікродозинг – вона приймає гриби у дозволених пропорціях.

– Мікродозинг навіть продається в аптеках, у Великобританії зокрема. Це офіційно дозволено. Це те, що допомагає людині. У мене була велика проблема на тлі розлучення і плюс те, що ми живемо в умовах війни. Розхиталась нервова система до того, що я просто не спала місяцями, – поділилася Валевська.

Вона додала, що завдяки бабусі-травниці з дитинства призвичаїлася до фітотерапії, тож у мікродозингу не бачить нічого поганого. Разом із тим Наталія Валевська запевнила, що інших психоактивних речовин не приймає, а з алкоголем давно завʼязала.

Нагадаємо, не так давно ведучий Олексій Суханов розкрив свій діагноз, з яким жив пʼять років, не підозрюючи про своє захворювання. Зʼясувалося, що Олексій має цукровий діабет.

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Фото: скриншот з інтервʼю

Джерело: Слава Дьомін
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