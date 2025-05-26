Гормони шурують: Наталія Валевська розповіла про невиліковну хворобу

Українська співачка Наталія Валевська вперше відкрито розповіла про серйозну проблему зі здоров’ям. Вона має невиліковну хворобу щитоподібної залози, яка впливає на її психоемоційний стан і змушує постійно приймати гормональні препарати.

Наталія Валевська про хворобу

За словами артистки, вона вже тривалий час живе з ендокринним захворюванням, яке змінює її емоційний стан і характер.

– Ці ліки, які я приймаю весь час зараз, я мушу їх приймати довго і, напевно, до кінця життя. Гормони шурують так, що я стаю не собою, а звіром, – зізналася Наталія.

Вона зізналася, що іноді може миттєво втратити контроль над собою та перетворитися на “демона”.

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Щоби впоратися з емоційними навантаженнями, співачка приймає заспокійливі та звертається до альтернативної медицини. Одним з рішень став мікродозинг – вона приймає гриби у дозволених пропорціях.

– Мікродозинг навіть продається в аптеках, у Великобританії зокрема. Це офіційно дозволено. Це те, що допомагає людині. У мене була велика проблема на тлі розлучення і плюс те, що ми живемо в умовах війни. Розхиталась нервова система до того, що я просто не спала місяцями, – поділилася Валевська.

Вона додала, що завдяки бабусі-травниці з дитинства призвичаїлася до фітотерапії, тож у мікродозингу не бачить нічого поганого. Разом із тим Наталія Валевська запевнила, що інших психоактивних речовин не приймає, а з алкоголем давно завʼязала.

Нагадаємо, не так давно ведучий Олексій Суханов розкрив свій діагноз, з яким жив пʼять років, не підозрюючи про своє захворювання. Зʼясувалося, що Олексій має цукровий діабет.

Фото: скриншот з інтервʼю

Джерело : Слава Дьомін

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