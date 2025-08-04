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Жадан висловився про двох своїх дітей та можливу мобілізацію сина

Сергій Жадан

Письменник, музикант та військовий Сергій Жадан вперше за довгий час висловився про двох своїх дітей.

Він виховує сина Івана від шлюбу з режисеркою Світланою Олешко, яка, на жаль, померла у грудні минулого року. Також у Жадана є донька Марія від ексдружини Ірини Куніциної.

Чим займаються діти Жадана

Письменник зазначив, що наразі його син навчається в університеті. Жадан не виключає, що у майбутньому Іван може долучитися до війська. У такому разі, каже музикант, він його підтримає.

Зараз дивляться

– Якщо син захоче (мобілізуватися, – Ред.), то я його, звичайно, в цьому підтримаю. Він зараз навчається в аспірантурі. Якщо захоче, то я чим зможу підтримаю, – сказав Жадан, який служить в бригаді НГУ Хартія.

Донька музиканта навчається в одній з київських шкіл. Марія захоплюється танцями та співом, інколи дівчинка виходить на сцену зі своїм зірковим батьком.

– Донька навчається у школі. Вона дуже творча дитина: любить співати й танцювати, займається вокалом. Інколи, коли є можливість, то вона з нами виходить на сцену, іноді з нами співає, – додав лідер гурту Жадан і Собаки.

Нещодавно про відпочинок з дітьми розповідала Маша Єфросиніна. За словами телеведучої, у нещодавній подорожі до Іспанії вона усвідомила, що її донька і син вже виросли.

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Фото: Сергій Жадан

Джерело: У ліжку

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Сергій Жадан
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