Злата Огнєвіч зізналася, що її серце зайняте, та засвітила коханого у кліпі

Співачка Злата Огнєвіч більше не приховує, що у її житті є коханий. Артистка публічно підтвердила, що нині має партнера, з яким її пов’язують особливі стосунки.

Злата Огнєвіч засвітила коханого у кліпі

Артистка заінтригувала, що в її новому кліпі Вільна можна побачити кадри з чоловіком, який справді є в її житті. Огнєвіч не розкриває ні особу, ні інші подробиці про коханого. До того ж співачка попередила, що він присутній не на всіх кадрах.

– Я там показала деякі приватні кадри, а на них, де коханий є, а де його нема – ви можете подивитися самі, – сказала Злата.

Огнєвіч наголосила, що саме стосунки з цією людиною надихнули її на найбільш відверту роботу у карʼєрі.

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За словами виконавиці, у відео потрапили кадри з її особистого архіву. Щоправда, деякі записи не пройшли цензуру самої Злати Огнєвіч, бо, на її думку, є аж надто відвертими.

– Він зробив мене вільною. Він зняв усі блоки… Якщо хтось сказав мені ще рік тому, що я піду на це, я би не повірила, – коментувала кліп співачка.

Злата Огнєвіч ще навесні натякала на закоханість. Тоді ж 39-річна виконавиця зізналася, що наразі не має бажання народжувати дитину або ж усиновлювати.

Артистка наголосила, що материнство – це величезна праця і вона поважає жінок, які виховують дітей. При цьому сама Злата, як відносить себе до категорії чайлдфрі.

Джерело : M1

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