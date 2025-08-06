Лідер U2 Боно виконав хіт The One у дуеті з українським воїном-бандуристом

У мережі з’явилося відео, на якому вокаліст культового гурту U2 Боно виконує пісню The One у дуеті з воїном та заслуженим артистом України Тарасом Столяром.

Композиція прозвучала під акомпанемент бандури.

Боно заспівав під бандуру воїна ЗСУ

Запис опублікували на сторінці платформи Культурні сили в Instagram. У дописі зазначено, що музиканти зустрілися у травні цього року в Каннах.

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На відео також можна побачити актора та режисера Шона Пенна, який знімав дует на телефон.

– Українська бандура та ірландський рок обʼєднані в одному місці в один час людьми, які щиро хочуть перемоги України. Дякуємо за підтримку, легендо, – звернулися до артиста представники Культурних сил.

Тандем вразив користувачів соцмереж, що назвали спільний виступ Тарас Столяра та Боно “неймовірним”.

Фронтмен U2, як і гурт загалом, послідовно виказує підтримку Україні. Зокрема, у 2023 році Боно й Едж навідувалися до Києва, записавши просто в потязі пісню про евакуацію.

Хто такий Тарас Столяр

До повномасштабної війни Тарас Столяр був солістом Національного академічного оркестру народних інструментів України. Також певний час музикант співпрацював із гуртом Onuka.

Із початком російського вторгнення артист став на захист України, приєднавшись до 112 окремої бригади ТрО ЗСУ як розвідник. Його підрозділ брав участь в обороні Києва.

До слова, раніше він вже акомпанував на бандурі іншій зірці зі світовим імʼям, а саме Стінгу. Тоді мережа почула, як хіт Shape of my Heart звучить у супроводі бандури Столяра.

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