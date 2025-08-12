Дружина Остапчука показала каблучку від Tiffany та заговорила про вінчання

Дружина Володимира Остапчука, блогерка Катерина Полтавська показала каблучку, з якою ведучий їй освідчився.

Пара офіційно одружилася 6 березня 2024 року, однак урочисту пропозицію Остапчук зробив коханій лише наприкінці липня цього року. Ведучий подарував Катерині каблучку від ювелірного бренду Tiffany & Co вартістю у кілька десятків тисяч доларів, про яку вона мріяла.

Дружина Остапчука похизувалася каблучкою

На особистій сторінці в Instagram Катерина поділилася серією фото, на яких продемонструвала розкішну каблучку з діамантом. Також блогерка пригадала, як вони з Володимиром спонтанно вирішили розписатися.

– Як ви знаєте, у мене не було пропозиції одружитися. Ми просто сиділи на дивані, і Вова сказав: А давай завтра розпишемося? І розписалися. Але я, як і більшість дівчат, звичайно, що хотіла обручку і щоб він став на одне коліно, – написала Катерина.

Блогерка зізналася, що під час освідчення Остапчук запропонував їй обвінчатися. Катерина з відповіддю поки не визначилася.

Нещодавно Катерина розповідала, що вони з Володимиром планують зіграти весілля. Церемонію хочуть організувати у 2026 році.

Нагадаємо, що у грудні минулого року в Остапчука і Полтавської народився син Тимофій. Для блогерки дитина стала первістком, а шоумен ще має доньку Емілію і сина Евана від першого шлюбу.

Фото: Катерина Остапчук

