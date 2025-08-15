Укр Рус
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Джефф Безос повідомив про смерть мами, яка боролася з важкою хворобою

Джефф Безос
Фото: Getty Images

У родині американського підприємця, засновника Amazon Джеффа Безоса сталося горе – померла його мама Джеклін Безос. Жінка пішла з життя 14 серпня у віці 78 років після тривалої боротьби з важкою хворобою.

У 2020 році в Джеклін діагностували деменцію з тільцями Леві (ДТЛ) – це прогресуюче нейродегенеративне захворювання, яке впливає на когнітивні здібності та рухову активність людини.

У Джеффа Безоса померла мама

Бізнесмен повідомив, що Джеклін померла у своєму будинку в Маямі. В останні хвилини життя з нею перебували рідні – чоловік, діти та онуки.

– Після тривалої боротьби з деменцією з тільцями Леві вона померла, оточена тими, хто її любив — її дітьми, онуками та моїм татом. Я знаю, що в останні хвилини вона відчувала нашу любов. Нам усім пощастило бути частиною її життя. Я назавжди збережу її в своєму серці. Я люблю тебе, мамо, – написав Безос.

Безос розповів, що мама народила його у 17 років, тож її доросле життя розпочалося доволі рано. І хоча жінці не було легко, вона впоралася з усіма випробуваннями. Підприємець наголосив, що його мама завжди давала набагато більше, ніж просила.

Нещодавно стало відомо про смерть блогерки Нати Лайм. Дівчина пішла з життя у 31 рік внаслідок падіння з балкона.

