Шум і свист у вухах досі: син Костянтина Грубича про свій стан після поранення

Син телеведучого Костянтина Грубича Ярослав, який втратив руку на війні, розповів про свій стан після важкого поранення.

Попри травму, військовослужбовець не втрачає оптимізму та наголошує, що українці не мають права здаватися.

Як почувається син Грубича

На особистій сторінці в Instagram Ярослав Грубич поділився новим селфі, а також зізнався, що досі відчуває шум і свист у вухах після того, як отримав контузію.

Зараз дивляться

– Сьогодні дівчинка на вулиці запитала у мами: Мамо, чому у дяді рука поламана? На жаль, не почув відповідь, бо шум і свист у вухах досі після контузії. Але скільки у всіх нас “поламаних” доль і душ. Не маємо права здаватись, не дамо їм зламати наш дух. Бо в чому тоді сенс? – написав військовослужбовець.

У коментарях підписники підтримують Ярослава, бажають йому швидкого відновлення та міцного здоров’я.

Нагадаємо, наприкінці липня син Костянтина Грубича повідомив, що втратив на війні праву руку. Захисник не розкрив, за яких обставин отримав поранення, однак зазначив, що пройшов реанімацію, переніс наркоз та інтенсивну терапію.

Днями подробицями щодо поранення Грубича-молодшого поділився фотограф Ян Доброносов. Він розповів, що Ярослав разом з побратимами потрапив під обстріл, внаслідок якого були загиблі та поранені.

– Ярослав пам’ятає тільки, як він стояв та після вже прокинувся поранений. Перша реакція – це допомагати іншим. Але зрозумів, що не має змоги. Там же загинув його друг Спектрум, Сергій Богданов. Зараз Ярослав каже, що відчуває свою руку в тому положенні, в якому вона була востаннє. Мабуть, мозок запам’ятав, – написав Доброносов в Instagram.

Фото: Ярослав Грубич

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.