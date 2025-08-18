Було прокляття: Данилко здивував, чому у нього не склалося особисте життя

Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, висловився про те, чому у нього не склалося особисте життя.

Зазначимо, що артисту 51 рік, він жодного разу не був у шлюбі і в нього немає дітей.

Данилко про особисте життя

Андрій пригадав, як в дитинстві йому розповідали про родове прокляття, яке наклала його прабабуся. Співак вважає, що причина його невдач в особистому житті криється саме в цьому.

– У мене не вийшло якесь особисте життя. І мені колись сказали, от я запам’ятав це в дитинстві, що було прокляття,- подідився Данилко.

За словами артиста, його бабуся, яка була заможною, закохалася в простого чоловіка. Прабабуся була проти цього шлюбу, через що прокляла молодят і кілька наступних поколінь його сім’ї.

Саме тому Данилко виступає проти колективної відповідальності, адже вважає, що кожен повинен відповідати за скоєне.

– Моя бабуся, а вона в ті часи була забезпеченою, закохалася в бідного. І ось моя прабабуся, за розповідями, прокляла цей шлюб і що кілька поколінь не будуть щасливими в особистому житті. Я думаю: з якого? Чому так придумано? Чому я за це маю відповідати? Вона прокляла їхній шлюб і в них шлюб цей розпався. Чому я за це відповідаю? За те, чого я не робив, – сказав артист.

Раніше, коментуючи особисте життя, Данилко зізнавався, що ніколи не міг уявити себе в ролі нареченого. Він пригадав, як в 90-х роках був на весіллі в Інни Білоконь і вже тоді розумів, що в його житті такої події ніколи не буде.

Джерело: Гремотвод

