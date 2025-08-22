Укр Рус
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Гвоздьова вирішила здобути другу вищу освіту: на яку спеціальність вступає

Ілона Гвоздьова
Фото: Ілона Гвоздьова

Ілона Гвоздьова вирішила здобути другу вищу за спеціальністю арттерапія. Хореографка розповіла про вступ та пояснила, чому обрала саме цю сферу.

Гвоздьова про вступ до ЗВО

У сториз в Instagram Ілона поділилася, що вже склала вступні істити, пройшла співбесіди і тепер очікує на результат. Цей етап, за словами хореографки, був для неї шоком і задоволенням одночасно.

– Руки тряслися, мову віднімало, серце вискакувало, але настільки було приємно дивитися на себе, що я йду на другу вищу освіту. Я хочу щось нове для себе, хочу навчатися, розвиватися. Ба більше, я чітко розумію, для чого, де саме я буду це використовувати та скільки мені потрібно для того, щоб стати висококваліфікованим спеціалістом, – розповіла танцівниця.

Ілона Гвоздьова

Фото: Ілона Гвоздьова/Instagram

Гвоздьова пояснила, що хоче розвиватися у сфері арттерапії, оскільки є творчою, вже давно працює з тілом, а також хоче допомагати жінкам ставати більш жіночними, розкутими, впевненими.

– Мені це цікаво, я поважаю себе як дійсно висококваліфікованого фахівця у своїй сфері й хочу настільки ж бути кваліфікованою у психології та педагогіці, – додала Ілона.

Зазначимо, що арттерапія – це метод психотерапії, який використовує мистецтво як інструмент для самовираження, відновлення та лікування емоційного стану людини.

