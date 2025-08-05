Ілона Гвоздьова розкрила, що відбувається з її шлюбом: Був дуже важкий період
Хореографка Ілона Гвоздьова вперше відверто прокоментувала інформацію про своє розлучення з чоловіком Іваном Хом’ячуком.
Позов про розірвання шлюбу, який танцівниця подала ще 19 березня, обговорювали в публічному просторі на початку травня.
Ілона Гвоздьова про розлучення
Артистка заявила, що попри чутки, вони з чоловіком не розлучилися та досі живуть разом.
– Ми не розлучилися, але так, дійсно, не буду приховувати – у нас був дуже важкий період, як і в багатьох сім’ях. І на сьогоднішній момент можу сказати, що ми його проживаємо і переживаємо разом. Далі буде видно, – сказала Гвоздьова.
Зірка пояснила, що саме спричинило кризу в стосунках. Також танцівниця додала, що ні вона, ні її чоловік не стали тікати від проблем.
– Це сукупність різних факторів, а війна і постійний стрес та тривога просто загострили ці питання. Але важливо, що ми дійсно вирішили вирішувати їх разом, – наголосила Ілона.
Раніше хореографка казала, що подавала на розлучення і не один раз, але зазначала, що “каблучка досі на руці”.
Що відомо про шлюб Ілони Гвоздьової
У шлюбі з бізнесменом Іваном Хом’ячуком Ілона Гвоздьова прожила вже десять років. Загалом пара разом понад 15. Подружжя виховує двох дітей – доньку Валерію та сина Домініка. У 2022 році вони взяли церковний шлюб у Михайлівському Золотоверхому монастирі.
Нині хореографка переживає період особистісних змін. Вона почала вивчати психологію та арттерапію, планує здобути профільну освіту в Європі й допомагати жінкам, які потребують підтримки під час війни.