Російський актор Юрій Колокольніков, який знімався у Грі престолів, потрапив до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Відповідний наказ від 21 серпня 2025 року було опубліковано на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Рішення ухвалили на підставі звернення Служби безпеки України від 20 серпня.

Колокольнікова визнали загрозою нацбезпеці України

У документі Колокольнікова характеризують як “актора театру і кіно, телебачення, кінорежисера і кінопродюсера, ведучого телеканалу ТНТ”.

Наголошується, що він “популяризує кремлівську пропаганду та брав участь у пропагандистських фільмах, що фінансуються з державного бюджету РФ”.

Як відомо, у 2024 році актор знявся у стрічці Пірати галактики Барракуда, виробництво якого підтримало Міністерство культури РФ.

Юрій Колокольніков народився 15 грудня 1980 року в Москві, але має подвійне громадянство Росії та Канади. Актор прославився завдяки участі у міжнародних проєктах. Знімався у серіалах Гра престолів, Американці, фільмах Хантер-Кіллер, Тілоохоронець кілера, Тенет, Шестеро поза законом.

Колокольніков не робив публічних заяв щодо повномасштабної війни РФ проти України, однак він неодноразово ухилявся від відповідей на політичні запитання.

Наразі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, увійшло 248 діячів культури.

