Співачка Slavia (Ярослава Притула) розповіла, як колишній чоловік Dzidzio (Михайло Хома) відреагував на її вагітність.

Зазначимо, що цьогоріч Slavia народила первістка та вдруге вийшла заміж. Обранцем співачки став підприємець Андрій Павлюк, з яким вона познайомилася на курсах в кіношколі. Спільну дитину пара назвала Левом.

Як Dzidzio відреагував на вагітність Slavia

Dzidzio привітав Slavia з майбутнім поповненням одразу після прем’єри кліпу на трек Дівка з перцем, в якому співачка засвітила округлий животик. Артист написав повідомлення колишній дружині, а також поділився її відеороботою у сториз в Instagram.

– Михайло мені написав. Каже: Я бачу між рядків, що ти вагітна. Я тебе вітаю! Навіть в сториз зробив репост мого кліпу, – пригадала Slavia.

За словами співачки, вони з Dzidzio підтримують дружні стосунки після розлучення. Нинішній чоловік Slavia не проти їхнього спілкування.

– У мене він так і досі Михасик. Ми десь останній раз вечеряли, і Андрій каже: Візьми (слухавку, – Ред.), поговори, – розповіла Slavia.

Виходячи з розмов з колишнім, Slavia припустила, що він наразі не перебуває у стосунках. Сам Dzidzio подробиці особистого життя не розкриває.

