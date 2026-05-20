Україна нарощує сили на Чернігівсько-Київському напрямку на тлі даних розвідок про російське планування наступу з боку Білорусі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками проведеної Ставки.

Наступ РФ на північ України: що відомо

Володимир Зеленський зазначив, що Україна готує відповіді по кожному можливому варіанту наступальних дій ворога.

– Наші сили на напрямку будуть збільшені, – наголосив він.

Також, за словами президента, Україна переглядає можливості й для зовнішньої активності.

Так, МЗС України готує додаткові заходи дипломатичного впливу на Білорусь, яку можуть використати росіяни для розширення своєї війни.

– Відповідні непублічні завдання є і для українських розвідувальних служб. Україна обовʼязково захистить себе, і зараз наше завдання – посилити нашу державу так, щоб жоден із п’яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював. Дякую всім, хто допомагає! – підсумував український лідер.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що загроза від Росії з боку Білорусі зберігається, ворог прагне розширити фронт завдяки операціям на півночі.

Тим часом заступник керівника Офісу президента бригадний генерал Павло Паліса також наголосив, що Україна очікує можливої загрози у війні з Росією з боку Білорусі на тлі контактів диктаторів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

18 травня стало відомо, що Росія та Білорусь розпочали спільні військові тренування, під час яких відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів та підготовку до їхнього можливого застосування.

Міністерство закордонних справ України заявило, що розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі та проведення спільних ядерних навчань становлять серйозну загрозу для міжнародної системи безпеки та режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

15 травня президент Зеленський уже говорив, що українська розвідка продовжує фіксувати спроби Росії глибше втягнути Білорусь у війну проти України.

