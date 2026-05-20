Помер український джазовий піаніст, композитор та аранжувальник Олексій Саранчін, який виступав у джаз-бенді Схід-Side та гурті Танок на майдані Конґо. Музиканту було 54 роки.

Про смерть артиста 20 травня повідомили у Київській муніципальній академії музики імені Р. М. Глієра, де він працював старшим викладачем по класу спеціального фортепіано.

Як повідомили колеги музиканта, Олексій Саранчін переніс раптовий важкий інсульт. Лікарі до останнього боролися за його життя, однак врятувати артиста не вдалося.

У дописі академії Саранчіна назвали одним із найталановитіших джазових піаністів України та людиною, яка зробила неоціненний внесок у розвиток української джазової сцени.

— Олексій Саранчін був не просто віртуозним виконавцем, а справжньою душею української музичної сцени, митцем із бездоганним художнім смаком та великим серцем, — йдеться у повідомленні.

Про смерть музиканта також повідомила радіостанція Radio Jazz, відзначивши, що Саранчін був одним із лідерів сучасної джазової сцени України.

Творчий шлях Олексія Саранчіна

Олексій Саранчін народився 13 лютого 1972 року у Харкові. Навчався у музичній школі №9, згодом закінчив Харківське музичне училище імені Бориса Лятошинського та Харківську консерваторію по класу фортепіано.

Також музикант мав юридичну освіту — закінчив Харківську національну юридичну академію.

З 1996 року Саранчін грав у джаз-бенді Схід-Side. Широкій аудиторії він також був відомий як Льопа Тарасич — саме під цим ім’ям музикант виступав у складі гурту Танок на майдані Конґо у 2005—2011 роках.

— Пішов з життя геніальний піаніст і наш давній друг Олексій Саранчин. Нам страшенно шкода. R.I.P. Льопа Тарасич – грати з тобою було вищою насолодою. І нагородою, — вшанували артиста учасники ТНМК.

Олексій Саранчін був постійним учасником оркестрів Kiev Big Band та Denis Adu Big Band, співпрацював зі Святославом Вакарчуком у проєкті Вночі, грав у квінтеті Дениса Дудки та був учасником авторських проєктів Олексія Когана Тема з варіаціями Live і Talking Jazz.

Окрім концертної діяльності, Саранчін займався викладанням та створював авторську музику. Артист був співавтором суспільного проєкту Blue Horse, присвяченого історії джазової музики в Україні.

Також музикант виступав із власним квартетом разом із саксофоністом Віктором Павелком, контрабасистом Олександром Ємцем та барабанщиком Романом Яковчуком.

Фото: ТНМК

