Золота дзиґа 2025: Українська кіноакадемія оголосила найкращі фільми та акторів
Українська кіноакадемія оголосила переможців премії Золота дзиґа. Костянтин Темляк отримав нагороду як найкращий актор за роль у фільмі БожеВільні, попри підозру в домашньому насильстві.
Лауреати премії Золота дзиґа
В Українській кіноакадемії звернули увагу на те, що Костянтина Темляка звинувачують у домашньому насильстві у рамках кримінального провадження.
Там зазначають, що засуджують такі дії та наголошують на недопустимості будь-яких проявів насильства.
– Нагорода сьогодні – це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи, – йдеться у повідомленні.
За найкращу жіночу роль у фільмі Ти мене любиш? премію Золота дзиґа отримала Карина Хімчук.
Будинок Слово. Нескінченний роман став найкращим фільмом і одночасно отримав нагороди за найкращу режисерську роботу, сценарій, музику та роботу художника-постановника.
Порцелянова війна здобула нагороду як найкращий документальний фільм.
За найкращий монтаж премію отримали Марина Майковська та Віктор Онисько за фільм Фрагменти льоду. Ониську присуджено нагороду посмертно, оскільки він загинув у грудні 2022 року на фронті, захищаючи Україну від російської агресії.
Список переможців IX Національної кінопремії Золота дзиґа
- премія за внесок у розвиток українського кінематографа: Андрій Різоль;
- найкраща чоловіча роль другого плану: Василь Кухарський — Редакція (посмертно);
- найкраща жіноча роль другого плану: Ніна Набока — Будинок Слово. Нескінчений роман;
- найкраща робота художника-постановника: Шевкет Сейдаметов — Будинок Слово. Нескінчений роман;
- найкраща музика: Алла Загайкевич — Будинок Слово. Нескінчений роман;
- найкраща пісня: That ain’t me — БожеВільні (музика і слова — Хосейн Мірзаголі);
- найкращий грим: Сергій Маурін — БожеВільні;
- найкращий дизайн костюмів: Тетяна Кремень — Ти мене любиш?;
- найкращий звук: Михайло Закутський — Стрічка часу;
- найкращий монтаж: Марина Майковська та Віктор Онисько (посмертно) — Фрагменти льоду;
- найкращий сценарій: Тарас Томенко та Любов Якимчук — Будинок Слово. Нескінчений роман;
- найкраща операторська робота: Олександр Рощин — Стрічка часу;
- найкраща жіноча роль: Карина Химчук — Ти мене любиш?;
- найкраща чоловіча роль: Костянтин Темляк — БожеВільні;
- найкращий короткометражний ігровий фільм (імені Ю. А. Мінзянова): Чорничне літо — реж. Марія Кондакова, продюсерки Ольга Брегман та Наталія Лібет;
- найкращий короткометражний документальний фільм: Там, де закінчується Росія — реж. Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок;
- найкращий серіал: Homo amans — реж. Саша Лідаговський, продюсерки Еліна Високовська та Анісія Лідаговська;
- найкращий документальний фільм: Порцелянова війна — реж. Слава Леонтьєв;
- відкриття року: Марія Стоянова;
- найкраща режисерська робота (імені Ю. Г. Іллєнка): Тарас Томенко (Будинок Слово. Нескінчений роман);
- найкращий фільм: Будинок Слово. Нескінчений роман.
Золота дзиґа – українська кінопремія, яка відзначає видатні досягнення у розвитку національного кінематографа.
Фото: Українська кіноакадемія