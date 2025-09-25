На виступах Океану Ельзи є момент, на який фанати завжди звертають увагу. Йдеться про ситуацію, коли фронтмен гурту Святослав Вакарчук може роздягнутися просто на сцені, демонструючи чудову фізичну форму.

Це давно перетворилося на впізнаваний елемент концертної атмосфери, хоч сам співак наполягає – жодної постановки у цьому немає.

Чому Святослав Вакарчук роздягається на сцені

Музикант зауважив, що знімає сорочку або футболку не за планом – усе залежить від стану під час того чи іншого виступу.

– Я трішки іронізую, коли мені вже постійно кажуть: Ти будеш сьогодні роздягатися на концерті?. Ну, це ж зрештою не стриптиз. Якщо буде жарко, буде в мене порив – буду, не буде — не буду. Ми ж про музику, – пояснив Вакарчук у подкасті коміка Василя Байдака.

Фронтмен ОЕ зізнався, що не ходить у спортзал регулярно, адже під час війни майже завжди у роз’їздах. Натомість виконує вправи вдома: присідає, робить вправи на прес, стоїть у планці. Також Святослав може позайматися на найближчому майданчику.

– Я люблю ігрові види спорту, я люблю баскетбол, бадмінтон, бігати, плавати, їздити на велосипеді, ходити в гори. А зал – це нудно, – поділився Вакарчук.

На думку музиканта, підтримка власної фізичної форми першочергово залежить від дисциплінованості. Саме тому він організовує себе навіть у побутових дрібницях – щоранку застеляє ліжко та чистить зуби зранку й увечері.

Натомість народний артист України Іво Бобул раніше зізнався, що вважає неприбране ліжко нормальним явищем. Мовляв, для творчої людини це звично.

