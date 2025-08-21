Не тільки моя заслуга: Вакарчук про відзнаку Національна легенда

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук відреагував на присвоєння йому відзнаки Національна легенда України. Церемонія вручення відбулася у середу, 20 серпня.

Вакарчук – Національна легенда України

Музикант опублікував фото з відзнакою, а також зізнався, що не звик до державних нагород, і вважає, що найбільше на них заслуговують військові, які кожного дня захищають Україну на фронті.

– Сьогоднішня відзнака – це визнання не тільки моєї заслуги. Це визнання таланту, зусиль та праці моїх колег-музикантів, з якими я пройшов пліч-о-пліч багато років. Це визнання кропіткої роботи нашої команди, яка допомагає творити. Це визнання великої підтримки і віри в нас мільйонів українців, без якої неможливим був наш музичний успіх, – написав Вакарчук.

Лідер Океану Ельзи додав, що Національна легенда – це також визнання “усієї сучасної української музики, яка розвивається і з кожним роком усе більше заявляє про себе у світі”.

– Пам’ятаймо, що наша культура – це важливий інструмент боротьби, який відстоює нашу ідентичність і наше майбутнє. Дякую всім і кожному! Продовжуємо йти! – написав музикант.

Нагадаємо, що цьогоріч відзнаку Націольна легенда України отримали працівники СБУ, які розробили та втілили унікальну військову операцію Павутина, олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи з легкої атлетики Ярослава Магучіх, народний артист Василь Зінкевич та інші.

50-річний Святослав Вакарчук став наймолодшою Національною легендою серед музикантів. Раніше нагороду отримували Софія Ротару, Юрій Рибчинський, Мирослав Скорик, Анатолій Солов’яненко (посмертно), Тарас Петриненко, Ігор Поклад та Ніна Матвієнко (посмертно).

