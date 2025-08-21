Укр Рус
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Не тільки моя заслуга: Вакарчук про відзнаку Національна легенда

національна легенда україни 2025
Фото: Офіс президента

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук відреагував на присвоєння йому відзнаки Національна легенда України. Церемонія вручення відбулася у середу, 20 серпня.

Вакарчук – Національна легенда України

Музикант опублікував фото з відзнакою, а також зізнався, що не звик до державних нагород, і вважає, що найбільше на них заслуговують військові, які кожного дня захищають Україну на фронті.

– Сьогоднішня відзнака – це визнання не тільки моєї заслуги. Це визнання таланту, зусиль та праці моїх колег-музикантів, з якими я пройшов пліч-о-пліч багато років. Це визнання кропіткої роботи нашої команди, яка допомагає творити. Це визнання великої підтримки і віри в нас мільйонів українців, без якої неможливим був наш музичний успіх, – написав Вакарчук.

Лідер Океану Ельзи додав, що Національна легенда – це також визнання “усієї сучасної української музики, яка розвивається і з кожним роком усе більше заявляє про себе у світі”.

– Пам’ятаймо, що наша культура – це важливий інструмент боротьби, який відстоює нашу ідентичність і наше майбутнє. Дякую всім і кожному! Продовжуємо йти! – написав музикант.

Нагадаємо, що цьогоріч відзнаку Націольна легенда України отримали працівники СБУ, які розробили та втілили унікальну військову операцію Павутина, олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи з легкої атлетики Ярослава Магучіх, народний артист Василь Зінкевич та інші.

50-річний Святослав Вакарчук став наймолодшою Національною легендою серед музикантів. Раніше нагороду отримували Софія Ротару, Юрій Рибчинський, Мирослав Скорик, Анатолій Солов’яненко (посмертно), Тарас Петриненко, Ігор Поклад та Ніна Матвієнко (посмертно).

Святослав Вакарчук

