Український хореограф Євген Кот разом із дружиною, гімнасткою Наталією Татарінцевою, скасував усі справи та терміново поїхав з однорічною донечкою Лелею до лікарні.

Євген Кот звозив доньку до лікарні – що сталося

У сториз в Instagram зіркові батьки поділилися кадрами з медзакладу. Євген зізнався, що їм довелося відкласти робочі плани, щоб негайно отримати допомогу лікарів. Згодом він повідомив, що у Лелі виявили першу алергію. Що саме її викликає – наразі невідомо.

Також Лелі довелося здати аналізи. Попри переживання мами, процедура забору крові пройшла швидко та майже безболісно.

Медики повідомили: рівень вітаміну D3 у дівчинки в нормі, а от із залізом – ситуація на нижній межі, хоча препарат вони приймали. Наталія додала, що на стан маленької зараз впливають й інші подразники.

– Full pack: соплі, зуби, алергія, знервованість, а ще я забираю ГВ, – підсумувала Татарінцева.

Це вже не перший візит доньки Кота та Татарінцевої до лікарні. У березні цього року Леля перенесла лихоманку. Дівчинку непокоїла температура 39,5 °C, причину якої тоді у лікарні не могли встановити. Мати казала, що це були не зуби, не грип і не ковід.

