Екскерівниця HR-відділу Astronomer Крістін Кабот, яка опинилася у центрі гучної історії з камерою для поцілунків на концерті Coldplay, подала позов про розлучення зі своїм чоловіком.

ЗМІ стало відомо, що Кабот подала заяву до суду в місті Портсмут, штат Нью-Гемпшир. Це сталося ще 13 серпня.

Справу вже прийнято до розгляду, а наступне слухання призначене на 26 листопада. Юристи обох сторін від коментарів відмовилися.

Сама Крістін Кабот також не відповіла на звернення журналістів.

Вірусне відео з концерту Coldplay

Колишня топменеджерка Astronomer стала відомою через ролик з липневого концерту Coldplay у Фоксборо, штат Массачусетс.

Тоді камери вивели на екрани Кабот та тодішнього CEO компанії Енді Байрона. Вони обіймалися, слухаючи пісні у виконанні Кріса Мартіна.

The CEO of one of the largest tech companies in the world was just caught on camera having an affair with his head of HR ????????‍♂️ pic.twitter.com/dv13Xg2SDv — Matt Wallace (@MattWallace888) July 17, 2025

Побачивши себе, жінка прикрила обличчя руками, а Байрон нахилився вниз. Фронтмен гурту пожартував, що пара або надто соромʼязлива, або ж у них роман.

Цей епізод миттєво став вірусним у соцмережах і переріс у медійний скандал. Користувачі почали поширювати особисті деталі про обох учасників відео, що ще більше підігріло інтерес до ситуації.

Наслідки для компанії Astronomer

Через три дні після концерту Байрон оголосив про відставку з посади CEO Astronomer. Згодом стало відомо, що Кабот також залишила компанію.

Тимчасовий керівник Astronomer Піт ДеДжой зазначив, що ситуація спричинила “незвичну й дивну” увагу для компанії, що працює у сфері даних та штучного інтелекту. Він подякував команді за витримку та пообіцяв клієнтам не втратити їхньої довіри.

Від часу інциденту Кабот і Байрон публічно не коментували характер своїх стосунків.

