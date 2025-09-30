Софія Стужук відреагувала на заочну підозру в умисному ухиленні від сплати податків.

Блогерка стверджує, що не отримувала офіційного повідомлення від правоохоронних органів і неочікувано дізналася про це із засобів масової інформації.

Стужук про підозру в несплаті податків

У своєму Telegram-каналі Софія опублікувала відеозвернення російською мовою. Блогерка заявила, що під час перебування в Україні (2018 – 2022 роки) вела діяльність як ФОП 3 групи, всі податки сплачувала у повному обсязі, а фіскальні органи претензій до неї не мали.

Зараз дивляться

За словами Стужук, на початку 2023 року вона закрила ФОП, “що неможливо без подачі всіх звітів і погашення всіх зобов’язань”.

– З моменту виїзду з України навесні 2022 року мої рахунки у Монобанку, ПриватБанку й інших банках були незаконно заблоковані. Мені було відмовлено в обслуговуванні – так само, як і в Дії. Тому я фізично вже давно не маю можливості користуватися українською банківською системою, – сказала Софія.

Блогерка запевняє, що не отримувала претензій щодо несплати податків за час перебування за кордоном.

– Я розцінюю ці публікації як політизовану медійну атаку на мене і чергову спробу дискредитувати мене з боку зацікавлених осіб, – додала Стужук.

Напередодні стало відомо, що Софію Стужук підозрюють у несплаті податків на суму понад 11 млн грн.

У Київській міській прокуратурі заявили, що блогерка, зареєстрована як ФОП, у період з 2018 до 2022 року отримала дохід на загальну суму понад 58 млн грн, однак податки та інші збори вона не сплачувала.

Внаслідок цього бюджет недоотримав 10,5 млн грн податків на прибуток та майже 900 тис. грн військового збору. Стужук заочно оголосили про підозру.

Фото: Софія Стужук

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.