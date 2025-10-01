Принцеса Анна у вівторок, 30 вересня, здійснила несподіваний візит до України, щоб привернути увагу до “травматичних переживань дітей, які живуть на лінії фронту”.

Сестра короля Великої Британії вшанувала пам’ять дітей, які загинули внаслідок війни, а також зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Що відомо про візит принцеси Анни до Києва

Принцеса разом з першою леді України Оленою Зеленською відвідала меморіал, присвячений дітям, які стали жертвами російської агресії. Анна залишила плюшевого ведмедика, зазначивши, що в її доньки Зари Тіндолл була така ж іграшка.

Сестра Чарльза III обговорила з президентом Володимиром Зеленським підтримку України з боку Великої Британії.

Вона відвідала Центр захисту прав дитини, створений для підтримки молоді, яка постраждала від війни, та поспілкувалася з підлітками, яких повернули з російської депортації.

Принцеса зустрілася з жінками-поліцейськими та офіцерами Збройних сил, які займаються захистом жінок і дітей, поспілкувалася з пораненими ветеранами у реабілітаційному центрі та відвідала собор Святої Софії в Києві.

Анна також відвідала Херсонську культурну виставку, яка розповідає історію південного міста, відвойованого українськими військами в листопаді 2022 року.

Офіційний візит принцеси, здійснений на прохання Міністерства закордонних справ, відбувся лише через кілька тижнів після того, як її племінник принц Гаррі приїжджав до Києва.

