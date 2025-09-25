Перша леді України Олена Зеленська засудила виступ російської співачки Анни Нетребко в Королівській опері Лондона.

Вона наголосила, що культура є складовою “м’якої сили”, яку країна-агресорка Росія активно використовує для формування позитивного іміджу у світі.

Зеленська про виступ Нетребко в Лондоні

– Коли люди чують прекрасний голос, вони можуть подумати: Можливо, країна, яка виховала таку співачку, не така вже й погана. Це теж політика. Росія свідомо інвестує у культурну експансію, і, на жаль, ми досі дозволяємо цьому відбуватися, – сказала перша леді в інтерв’ю The Times.

За словами Зеленської, їй сумно, що Королівська опера Лондона продовжує співпрацювати з Нетребко, яка підтримує криваву політику російського диктатора.

– Я не вважаю це зрадою, але мені сумно. У цьому рішенні життя українців виявилося менш важливим, ніж інші аспекти. Це боляче усвідомлювати, – зазначила вона.

Перша леді нагадала, що Метрополітен-опера у Нью-Йорку відмовилися співпрацювати з Нетребко одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ, попри фінансові збитки.

Виступи Нетребко у Королівській опері Лондона

У квітні стало відомо, що Анна Нетребко повернеться до Королівської опери Лондона після шестирічної відсутності, щоб відкрити сезон 2025–2026 років. З 11 по 21 вересня у неї було заплановано чотири вистави. Росіянка виступає в ролі Флорії Тоски з опери Джакомо Пуччіні.

У серпні понад 50 українських діячів культури, а також політики Великої Британії, Франції та Нової Зеландії підписали листа з вимогою вилучити співачку з програми.

За кілька днів до вистави біля будівлі Королівської опери відбувся масовий протест. Кількасот людей вийшли на акцію, висловлюючи обурення тим, що Нетребко, яка пов’язана з Кремлем, виступить на одній із провідних британських сцен.

