Народний артист України Назар Задніпровський розповів, чим завдячує рідній школі. Спогадами про навчання зірка серіалу Будиночок на щастя поділився з нагоди Дня вчителя, який відзначається у неділю, 5 жовтня.

Задніпровський пригадав шкільний період

Актор зізнався, що саме завдяки школі та участі у виставах, які рятували його успішність, він вирішив вступати до театрального училища. Інакше Задніпровський міг би стати кухарем.

– Завдяки рідній школі я переконав себе, що мені потрібно йти до театрального інституту. Тож не пішов у кулінарне училище, як збирався, а вступив до театрального. Адже, щоб врятувати оцінки через погану поведінку, я грав у різних шкільних виставах. Ми брали різні нагороди, учителі мене хвалили, директорка була дуже задоволена. І я цим користувався, – з усмішкою розповів актор.

Задніпровський також пригадав кумедну історію, пов’язану з учителями фізики та хімії, на уроки яких, зізнається актор, вони з другом Геннадієм взагалі не ходили. Утім, завдяки хитрості й акторському таланту тодішнім школярам вдалося викрутитися із ситуації та отримати в щоденниках трійки.

Зараз дивляться

– Якось ми з другом підійшли до вчителів фізики та хімії й запитали: Вам сподобалася вистава? Вони: Так, дуже, було чудово. А я тоді: От і директору подобається! Поставте, будь ласка, трійку мені та Гені, нам ще цю виставу грати, бо честь школи захищати. Вони дивилися на нас із нелюбов’ю, але ці трійки ставили, бо розуміли, що директору це потрібно, і проти нього не йшли, – поділився Назар.

Джерело : Новий канал

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.