Народный артист Украины Назар Заднепровский рассказал, за что он благодарен родной школе. Воспоминаниями об учебе звезда сериала Домик на счастье поделился по случаю Дня учителя, который отмечается в воскресенье, 5 октября.

Актер признался, что именно благодаря школе и участию в спектаклях, которые спасали его успеваемость, он решил поступать в театральное училище. Иначе Заднепровский мог бы стать поваром.

– Благодаря родной школе я убедил себя, что мне нужно идти в театральный институт. Поэтому не пошел в кулинарное училище, как собирался, а поступил в театральное. Ведь, чтобы спасти оценки из-за плохого поведения, я играл в различных школьных спектаклях. Мы получали разные награды, учителя меня хвалили, директор была очень довольна. И я этим пользовался, – с улыбкой рассказал актер.

Заднепровский также вспомнил забавную историю, связанную с учителями физики и химии, на уроки которых, признается актер, они с другом Геннадием вообще не ходили. Впрочем, благодаря хитрости и актерскому таланту тогдашним школьникам удалось выкрутиться из ситуации и получить в дневниках тройки.

— Как-то мы с другом подошли к учителям физики и химии и спросили: Вам понравился спектакль? Они: Да, очень, было замечательно. А я тогда: Вот и директору нравится! Поставьте, пожалуйста, тройку мне и Генке, нам еще этот спектакль играть, потому что честь школы защищать. Они смотрели на нас с нелюбовью, но эти тройки ставили, потому что понимали, что директору это нужно, и против него не шли, — поделился Назар.

